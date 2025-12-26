Ισραήλ: Έγινε η πρώτη χώρα που αναγνώρισε επίσημα την Σομαλιλάνδη – Καταδίκη από Σομαλία, Αίγυπτο, Τουρκία και Τζιμπουτί

Σύνοψη από το

  • Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε την επίσημη αναγνώριση του «ανεξάρτητου και κυρίαρχου κράτους» της Σομαλιλάνδης.
  • Η Σομαλιλάνδη, αυτοανακηρυχθείσα δημοκρατία που αποσχίσθηκε από τη Σομαλία, δεν είχε αναγνωριστεί μέχρι σήμερα από καμία άλλη χώρα. Ο Νετανιάχου και ο πρόεδρος της Σομαλιλάνδης υπέγραψαν κοινή και αμοιβαία δήλωση.
  • Σε απάντηση, οι υπουργοί Εξωτερικών της Σομαλίας, της Αιγύπτου, της Τουρκίας και του Τζιμπουτί καταδίκασαν την αναγνώριση. Τόνισαν ότι υποστηρίζουν πλήρως την ενότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Σομαλίας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε την επίσημη αναγνώριση του «ανεξάρτητου και κυρίαρχου κράτους» της Σομαλιλάνδης, της αυτοανακηρυχθείσας δημοκρατίας που αποσχίσθηκε από την Σομαλία και μέχρι σήμερα δεν είχε αναγνωριστεί από καμία άλλη χώρα.

«Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου, ο επικεφαλής της διπλωματίας του (Γκίντεον) Σάαρ και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Σομαλιλάνδης υπέγραψαν κοινή και αμοιβαία δήλωση», σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Σε απάντηση στην ανακοίνωση του γραφείου του Νετανιάχου, οι υπουργοί Εξωτερικών της Σομαλίας, της Αιγύπτου, της Τουρκίας και του Τζιμπουτί καταδίκασαν την αναγνώριση.

«Οι υπουργοί εκφράζουν την καθολική απόρριψη και καταδίκη της αναγνώρισης της περιοχής της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ τονίζοντας ότι υποστηρίζουν πλήρως την ενότητα, την κυριαρχία και τη εδαφική ακεραιότητα της Σομαλίας», αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία του Αιγύπτιου υπουργού Εξωτερικών με τους ομολόγους του της Σομαλίας, της Τουρκίας και του Τζιμπουτί.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μπορούν τα κόκκινα νύχια να προσελκύσουν τον άνδρα που επιθυμείτε – Τι δείχνει νέα έρευνα

Η makeup artist της Julia Roberts αποκαλύπτει το τρικ της για φυσικά και γεμάτα χείλη

Νέο voucher ύψους έως 1.500 ευρώ από τη ΔΥΠΑ: Όλες οι λεπτομέρειες

Παγκόσμια οικονομία: Ποιες είναι οι μεγάλες προκλήσεις για το 2026

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
14:56 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέα συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι την Κυριακή – Τα θέματα που βρίσκονται στο τραπέζι και το «άνοιγμα» Πούτιν για ανταλλαγή εδαφών

Νέα συνάντηση θα έχουν ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντ...
14:33 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Ισραήλ: Δύο νεκροί σε επίθεση με μαχαίρι και εμβολισμό – Οι αρχές διερευνούν πιθανά κίνητρα τρομοκρατίας

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πιθανή τρομοκρατική επίθεση στο βόρειο Ισραήλ, ανακοίνωσαν οι υπηρε...
14:09 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Μαρκ Ρούτε: Πλήρης στήριξη του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης από τις ΗΠΑ

Για τη συνέχιση της κοινής πορείας ΗΠΑ και ΝΑΤΟ, έκανε λόγο ο γενικός γραμματέας της βορειοατλ...
12:59 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Επίθεση με μαχαίρι σε εργοστάσιο στην Ιαπωνία – 14 τραυματίες 

Δεκατέσσερις άνθρωποι τραυματίσθηκαν σε εργοστάσιο κατασκευής λάστιχων για βαρέα οχήματα της κ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα