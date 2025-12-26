Στέφανος Παπαδόπουλος: «Ευτυχία είναι να κοιμάσαι ήσυχος με τη συνείδησή σου και όχι με την εξουσία σου» – Το στόρι στο Instagram μετά τη μήνυση στον Μαζωνάκη

  • Μέσω ενός στόρι στο Instagram, ο Στέφανος Παπαδόπουλος, που μήνυσε τον Γιώργο Μαζωνάκη, έστειλε το δικό του μήνυμα για τις γιορτινές ημέρες.
  • Το όνομα του Στέφανου Παπαδόπουλου έγινε γνωστό όταν υπέβαλε μήνυση σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη για «άσεμνες χειρονομίες και ανήθικες προτάσεις». Στη συνέχεια, ο 21χρονος απολύθηκε από το νυχτερινό σχήμα.
  • «Ευτυχία είναι να κοιμάσαι ήσυχος με τη συνείδησή σου και όχι με την εξουσία σου. Όλα τα άλλα είναι θόρυβος», έγραψε ο Στέφανος Παπαδόπουλος.
Στέφανος Παπαδόπουλος: «Ευτυχία είναι να κοιμάσαι ήσυχος με τη συνείδησή σου και όχι με την εξουσία σου» – Το στόρι στο Instagram μετά τη μήνυση στον Μαζωνάκη

Μέσω ενός στόρι στο Instagram ο Στέφανος Παπαδόπουλος, που μήνυσε τις προηγούμενες ημέρες τον Γιώργο Μαζωνάκη, θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα για τις γιορτινές ημέρες.

Το όνομα του Στέφανου Παπαδόπουλου έγινε γνωστό όταν υπέβαλε μήνυση σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη για άσεμνες χειρονομίες και ανήθικες προτάσεις, ενώ στην συνέχεια ο 21χρονος απολύθηκε από το νυχτερινό σχήμα που εμφανιζόταν στην Αθήνα.

«Ευτυχία είναι να κοιμάσαι ήσυχος με τη συνείδησή σου και όχι με την εξουσία σου. Όλα τα άλλα είναι θόρυβος. Καλές γιορτές, να περνάτε πάντα όμορφα με ανθρώπους που σας αγαπάνε και με λιγότερο φόβο», έγραψε ο Στέφανος Παπαδόπουλος.

 

 

 

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Αλέξανδρος Τσουβέλας: Του έκαναν αναφορές στο Facebook και κατέβηκε η ανάρτησή του για τον Χριστό – «Να σας χαίρεται η μαμά σας»

Κατέβηκε από το Facebook η ανάρτηση που είχε κάνει ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, ο οποίος θέλησε να ...
Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Ίαν Στρατής: Η οικογενειακή φωτογραφία με την Μαίρη Συνατσάκη και την κόρη τους – «Καλές γιορτές σε όλους!»

Εδώ και τρία χρόνια τα Χριστούγεννα έχουν μία διαφορετική ομορφιά για τον Ίαν Στρατή και την Μ...
Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Ρία Ελληνίδου: Το δώρο που της έκαναν για το «κακό μάτι» – Βίντεο

Η Ρία Ελληνίδου τα τελευταία χρόνια έχει γνωρίσει πολύ μεγάλη επιτυχία με τα τραγούδια της, με...
Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Ζέτα Δούκα: «Έχω να διαχειριστώ ένα παιδί που είναι μέσα σε όλα, μιλάει πολύ, έχει αστείρευτη ενέργεια…» – Η εξομολόγηση για την γονεϊκότητα

Την Ζέτα Δούκα υποδέχτηκαν το πρωί της Παρασκευής (26/12) η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσού...
