Στέφανος Παπαδόπουλος: «Ευτυχία είναι να κοιμάσαι ήσυχος με τη συνείδησή σου και όχι με την εξουσία σου» – Το στόρι στο Instagram μετά τη μήνυση στον Μαζωνάκη

Μέσω ενός στόρι στο Instagram ο Στέφανος Παπαδόπουλος, που μήνυσε τις προηγούμενες ημέρες τον Γιώργο Μαζωνάκη, θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα για τις γιορτινές ημέρες.

Το όνομα του Στέφανου Παπαδόπουλου έγινε γνωστό όταν υπέβαλε μήνυση σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη για άσεμνες χειρονομίες και ανήθικες προτάσεις, ενώ στην συνέχεια ο 21χρονος απολύθηκε από το νυχτερινό σχήμα που εμφανιζόταν στην Αθήνα.

«Ευτυχία είναι να κοιμάσαι ήσυχος με τη συνείδησή σου και όχι με την εξουσία σου. Όλα τα άλλα είναι θόρυβος. Καλές γιορτές, να περνάτε πάντα όμορφα με ανθρώπους που σας αγαπάνε και με λιγότερο φόβο», έγραψε ο Στέφανος Παπαδόπουλος.