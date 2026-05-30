Παντρευτήκαν Αμαλία Κωστοπούλου και Τζέικ Μέντγουελ – Οι πρώτες εικόνες από την τελετή

Ο θρησκευτικός γάμος της Αμαλίας Κωστοπούλου και του Τζέικ Μέντγουελ τελέστηκε στην Ελλάδα, με τις πρώτες φωτογραφίες να κάνουν την εμφάνισή τους στα social media .

Το ζευγάρι, έχοντας προηγουμένως γιορτάσει με ένα pre-wedding πάρτι στην Πύλο, έφτασε στην τελετή περιτριγυρισμένο από συγγενείς και φίλους που ταξίδεψαν για να μοιραστούν τη χαρά τους.

Λίγο πριν από το μυστήριο, ο Τζέικ Μέντγουελ εμφανίστηκε ντυμένος με μαύρο κοστούμι και παπιγιόν, έτοιμος για τη μεγάλη ημέρα, ενώ στιγμιότυπα από την προετοιμασία του αναρτήθηκαν στον λογαριασμό του Jake Metz, ο οποίος τον έκανε tag γράφοντας «go time».

Οι εικόνες από τον γάμο δεν κοινοποιήθηκαν από το ίδιο το ζευγάρι, αλλά από τους καλεσμένους που τις μοιράστηκαν μέσω των προσωπικών τους λογαριασμών. Σε αυτές, η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ φαίνονται μπροστά στους καλεσμένους τους, μέσα σε ένα όμορφο φυσικό περιβάλλον.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε καταπράσινο τοπίο με ψηλά δέντρα, ενώ ο διάδρομος ήταν στολισμένος με ρομαντικές λουλουδένιες συνθέσεις σε απαλές αποχρώσεις, με τη θάλασσα να διακρίνεται στο βάθος και να ολοκληρώνει το σκηνικό.

Υπενθυμίζεται ότι ότι το ζευγάρι, έχει ήδη παντρευτεί με πολιτικό γάμο στις ΗΠΑ τον περασμένο Οκτώβριο.