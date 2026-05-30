Ιουλία Καλλιμάνη για το περιστατικό στην πίστα με θαμώνα: «Δεν ήταν σωστό, αντέδρασα ως “Ιουλία” και όχι ως “Καλλιμάνη”»

Καλεσμένη στην εκπομπή “Καλύτερα Δε Γίνεται” ήταν το μεσημέρι του Σαββάτου 30 Μαΐου 2026, η Ιουλία Καλλιμάνη. Η γνωστή τραγουδίστρια αναφέρθηκε στο περιστατικό που είχε σημειωθεί πριν από λίγους μήνες σε νυχτερινό κέντρο όπου εμφανιζόταν.

Υπενθυμίζεται ότι τότε, ένας θαμώνας της απηύθυνε μια προσβλητική μαντινάδα ενώ βρισκόταν πάνω στη σκηνή, με αποτέλεσμα η ίδια να αντιδράσει έντονα.

«Εγώ απλώς προσπαθώ να βάζω τα όριά μου και στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν αυτά τα όρια. Καλά, κακά… καλώς, κακώς, δεν λέω ότι έπραξα σωστά, αλλά μου βγήκε το παιδί από μέσα μου. Μα έχει συμβεί πολλές φορές αυτό το ευγενικό, για να φτάσουμε στο σημείο αυτό. Δεν ξυπνάμε μια μέρα και έχουμε νεύρα. Κάτι έχει πυροδοτήσει όλη αυτή την κατάσταση, όλα αυτά τα χρόνια που δουλεύουμε στα μαγαζιά» ανέφερε η Ιουλία Καλλιμάνη.

« Και τις συμπεριφορές που μπορεί να έχουμε δεχτεί κάποιες φορές και να έχουμε κλείσει το στόμα μας, και… εντάξει, οκ. Δεν ήτανε σωστό, γιατί υπάρχουν κι άλλοι τρόποι, αλλά, αντέδρασα σαν Ιουλία εκείνη τη στιγμή. Ως Ιουλία, και όχι ως Καλλιμάνη, που τη βλέπουνε ας πούμε, 1500 μάτια και την τραβάνε κάτω κινητά. Δεν με αφορά τι θα γινόταν αν ήμουν άντρας» πρόσθεσε η γνωστή τραγουδίστρια.