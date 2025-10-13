Ιουλία Καλλιμάνη: Αντέδρασε σε σεξιστική και υβριστική μαντινάδα θαμώνα – «Εμένα βρε μ@@@@@ βρήκες τώρα;»

Μία σεξιστική επίθεση δέχτηκε η Ιουλία Καλλιμάνη, ενώ τραγουδούσε σε νυχτερινό κέντρο. Η τραγουδίστρια απάντησε με τον ίδιο τρόπο στον θαμώνα που την προσέβαλε, δείχνοντας την δυσανασχέτησή της με αυτό που της είπε ο άνδρας.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο που προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας (13/10) στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου, βλέπουμε την Ιουλία Καλλιμάνη στην πίστα, να δίνει το μικρόφωνο σε έναν άνδρα, νομίζοντας ότι θα της πει μια μαντινάδα.

Ωστόσο, ο θαμώνας επέλεξε να δημιουργήσει ένα χυδαίο στιχάκι, στο οποίο ανέφερε: «Και σε παίρνουν π@@@ κ@@@ σε όλη τη Λάρισα και τον Βόλο».

Η αντίδραση της επιτυχημένης τραγουδίστριας ήταν άμεση και απαντώντας του στο ίδιο ύφος είπε: «Εμένα βρε μ@@@@@ βρήκες τώρα; Βρε δεν γ@@@@@@@ λέω εγώ από κ@@@. Μόνο από εκεί μπορείς, εγώ τουλάχιστον έχω κι άλλη δίοδο. Έλα, άντε. Εμένα βρήκε; Τι μ@@@@@@ είσαι. Τώρα πήγαινε στο Βόλο κατευθείαν, απευθείας μετάδοση. Φιλάκια».

Η Ιουλία Καλλιμάνη αφού αποστόμωσε τον άνδρα συνέχισε κανονικά το πρόγραμμά της.