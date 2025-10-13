Κατερίνα Καινούργιου: «Θα κάνω κάτι άλλο πριν από τον θρησκευτικό» – Η αποκάλυψη για τον γάμο της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή

Enikos Newsroom

lifestyle

Κατερίνα Καινούργιου Παναγιώτης Κουτσουμπής
Φωτογραφία: Instagram/katken85

Μια αποκάλυψη για τον γάμο της έκανε η Κατερίνα Καινούργιου, με αφορμή την επισημοποίηση της σχέσης της Αμαλίας Κωστοπούλου με τον σύντροφό της.

Σήμερα λοιπόν, λέγοντας πως της άρεσε ο τρόπος που παντρεύτηκαν, αποκάλυψε πως η ίδια πριν από τον θρησκευτικό γάμο σκοπεύει να κάνει κάτι άλλο.

«Επειδή το είδα, γιατί την ακολουθώ στο TikTok, εξήγησε ότι δεν μπορεί να παντρευτεί με θρησκευτικό γιατί ο άντρας της είναι Εβραίος και εκείνη χριστιανή Ορθόδοξη. Έκαναν πολιτικό γάμο οι δυο τους, στο Τέξας δεν χρειάζεται ούτε μάρτυρας, ούτε κουμπάρος, τίποτα. Μάλιστα, το μοναδικό που είθισται εκεί είναι να φοράς πάνω ένα οποιοδήποτε κειμήλιο. Έβαλε ένα σακάκι της γιαγιάς της με ένα παντελόνι, και το μοναδικό καινούργιο ήταν η στέκα με το βέλο που έβαλε» είπε αρχικά.

«Εγώ αρχικά θα κάνω κάτι άλλο πριν τον θρησκευτικό. Αλλά πέρα από αυτό, μου αρέσει που ήταν οι δυο τους, που δεν ήταν κανέναν και μετά έκαναν ένα τραπέζι. Εδώ θες και δυο μάρτυρες. Μου άρεσε αυτό που δεν έγινε μεγάλος ντόρος. Κειμήλια έχω να βάλω. Μου άρεσε η λογική που πήγαν οι δυο τους τα παιδιά, πολύ κουλ» πρόσθεσε η Κατερίνα Καινούργιου.

 

