Μαρινάκης: Η Ελλάδα θα είναι στο Σαρμ Ελ Σέιχ πιστή πάντα στις θέσεις της – Δεν μπλέκουμε τα εθνικά μας συμφέροντα

Αναλυτικά, κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, στο πλαίσιο των τακτικών ενημερώσεων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην επικείμενη μετάβασή του στην Αίγυπτο, προκειμένου να μετάσχει στην «Σύνοδο Κορυφής Ειρήνης Σαρμ ελ Σέιχ» και όπως τόνισε: «στην υπογραφή μιας πολύ σημαντικής συμφωνίας, που ελπίζουμε όλοι ότι θα μπορέσει να αποτελέσει τον θεμέλιο λίθο για μία οριστική ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Νομίζω ότι όλοι μας, με πολύ μεγάλη συγκίνηση, βλέπουμε τις σκηνές της απελευθέρωσης των ομήρων. Δύο χρόνια μετά τη φρικιαστική εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ, το κεφάλαιο αυτό τουλάχιστον φαίνεται να κλείνει, αλλά, ταυτόχρονα, νομίζω ότι, για πρώτη φορά, ανοίγει ο δρόμος για να μπορέσουμε να πετύχουμε κάτι πολύ μεγαλύτερο».

Επεσήμανε ότι αξίζει να συγχαρούμε τον Πρόεδρο Τραμπ για την επιμονή του στο να προσεγγίσει αυτή την εξαιρετικά δυσεπίλυτη εξίσωση του Μεσανατολικού, του Παλαιστινιακού προβλήματος, μέσα από μία διαφορετική οπτική γωνία, ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι μία από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες η οποία κλήθηκε να παρευρεθεί στην υπογραφή αυτής της σημαντικής συμφωνίας και ότι θα διαδραματίσει πολύ ουσιαστικό ρόλο, ως μία χώρα η οποία συνομιλεί με όλους τους σημαντικούς παίκτες στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει αξιοπιστία, η οποία είναι ένας πυλώνας σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και πως θα θέσουμε κι εμείς τις δικές μας υπηρεσίες στη διάθεση αυτών οι οποίοι θα συντονίσουν τα επόμενα βήματα αυτής της εξαιρετικά σύνθετης ειρηνευτικής προσπάθειας.

Παράλληλα, επανέλαβε την πάγια θέση της Ελληνικής Κυβέρνησης για μία πολιτική λύση δύο κρατών, τα οποία θα συνυπάρχουν ειρηνικά, χωρίς το ένα να απειλεί το άλλο: «Είναι», όπως ανέφερε, «η μόνη λύση η οποία μπορεί να δώσει βιώσιμο ορίζοντα ειρηνικής συνύπαρξης στους λαούς της περιοχής».

Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη λέγοντας «Το Μνημείο έχει ένα πολύ μεγάλο συμβολικό βάρος. Είναι ουσιαστικά ένα κενοτάφιο στο οποίο τιμούμε τη μνήμη όλων όσοι έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Και νομίζω ότι όλοι πρέπει να συμφωνούμε ότι χρήζει μιας διαφορετικής, μιας ξεχωριστής προστασίας.

Νομίζω ότι αυτός ακριβώς ήταν και ο σκοπός της πρότασης την οποία έκανα, η οποία σύντομα θα έρθει και προς ψήφιση στη Βουλή, να αναλάβει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τον καθαρισμό, την ανάδειξη, τη φροντίδα, τη συντήρηση αυτού του πολύ σημαντικού μνημείου, το οποίο είναι ταυτισμένο με την ίδια την ιστορία του έθνους μας. Προφανώς και η διαφύλαξη της τάξης παραμένει αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη», όπως ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ, ταυτόχρονα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, «θα αντιληφθούν τη σημασία τουλάχιστον να μπορούμε να ομονοούμε στα απολύτως προφανή: να αναδείξουμε και να προστατεύσουμε αυτό το μνημείο και κυρίως να διαφυλάξουμε τον πραγματικό του χαρακτήρα».

Ολοκληρώθηκαν οι πρώτοι διασταυρωτικοί έλεγχοι και αποστέλλονται, από την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, ειδοποιήσεις σε ιδιοκτήτες οχημάτων που είναι ανασφάλιστα ή δεν έχουν καταβάλει τέλη κυκλοφορίας.

Πιο συγκεκριμένα, σε πρώτη φάση αποστέλλονται:

* 108.781 ειδοποιήσεις συνολικά για μη συμμόρφωση ασφάλισης, καθώς επίσης

* 110.037 ειδοποιήσεις συνολικά για μη συμμόρφωση καταβολής τελών κυκλοφορίας.

Σκοπός είναι οι πολίτες να ενημερωθούν, ώστε να συμμορφωθούν με την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας και την ασφάλιση οχήματος, εντός 15 ημερών.

Με την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος και την ολοκλήρωση εκ νέου διασταυρωτικών ελέγχων, οι πολίτες και τα νομικά πρόσωπα που δεν συμμορφώθηκαν θα λάβουν τις ειδοποιήσεις με τα βεβαιωμένα πρόστιμα.

Στην περίπτωση ανασφάλιστου οχήματος τα πρόστιμα κυμαίνονται από 250 έως 1.000 ευρώ, αναλόγως του τύπου του οχήματος. Το ύψος των προστίμων σε περιπτώσεις μη πληρωμής τελών κυκλοφορίας κυμαίνεται βάσει της κατηγορίας του οχήματος.

Η Ελλάδα παραμένει στις πρώτες χώρες της Ε.Ε. όσον αφορά στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Παράλληλα, επίκειται η θετική αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του 6ου αιτήματος πληρωμής επιχορηγήσεων, ύψους 2,1 δισ. ευρώ, που κατέθεσε η χώρα μας τον περασμένο Ιούλιο.

Η πληρωμή αυτού του αιτήματος θα ανεβάσει τις εκταμιεύσεις προς την Ελλάδα στα 23,4 δισ. ευρώ, δηλαδή στο 65% του προγράμματος.

Στην Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πορεία υλοποίησης του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, επιβεβαιώνεται η σταθερά θετική πορεία της χώρας μας ως προς τους βασικούς δείκτες υλοποίησης των Σχεδίων Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως καταγράφονται για όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Στους βασικούς δείκτες συμπεριλαμβάνονται οι εξής:

* Αιτήματα Πληρωμής:

Η Ελλάδα βρίσκεται στις 5 πρώτες χώρες ως προς τα αιτήματα πληρωμής, έχοντας υποβάλει 6 αιτήματα.

* Εκταμιεύσεις:

Η Ελλάδα είναι στην 8η θέση μεταξύ των «27», ως προς τις εκταμιεύσεις πόρων σε σχέση με τον διατιθέμενο προϋπολογισμό.

* Εκπλήρωση οροσήμων:

Τα ορόσημα που έχει εκπληρώσει η Ελλάδα, με το 6ο αίτημα πληρωμής, φτάνουν στα 178, δηλαδή στο 47% του συνολικού αριθμού, πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι στο 40%.

Εκδόθηκαν τρεις νέες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις σε συνέχεια των μέτρων στήριξης για τους πολίτες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2025. Μέσω αυτών των αποφάσεων:

* Οριοθετούνται, επισήμως, οι πληγείσες περιοχές, βάσει των πορισμάτων των επιτόπιων αυτοψιών που διενεργήθηκαν και

* Καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες θα χορηγηθεί στεγαστική συνδρομή για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια.

Η στεγαστική συνδρομή παρέχεται εξ’ ολοκλήρου ως κρατική αρωγή με ανώτατο όριο τα 150 τετραγωνικά μέτρα ανά ιδιοκτησία. Αφορά στην ανακατασκευή, την επισκευή, την αποπεράτωση ή ακόμη και την αυτοστέγαση, δηλαδή την αγορά νέας κατοικίας, εφόσον η υφιστάμενη δεν μπορεί να αποκατασταθεί. Η στεγαστική συνδρομή καλύπτεται 100%, χωρίς να απαιτείται δάνειο.

Με στόχο να διασφαλιστεί ότι καμία περιοχή της χώρας δε θα μένει χωρίς τηλεοπτικό σήμα προκηρύχθηκε σχετικός ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Συγκεκριμένα ο διαγωνισμός αφορά στην «προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμών Συμπληρωματικής Κάλυψης για τη διανομή τηλεοπτικού σήματος σε Λευκές Περιοχές, μέσω της τεχνολογίας της επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής».

Η υλοποίηση του έργου προβλέπει την εγκατάσταση και λειτουργία 54 Σταθμών Συμπληρωματικής Κάλυψης στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την καθολική πρόσβαση των πολιτών στην τηλεοπτική ενημέρωση και ψυχαγωγία.