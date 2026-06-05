Πέθανε σε ηλικία 85 ετών ο Γιώργος Σουφλιάς

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Πέθανε ο Γιώργος Σουφλιάς, πρώην υπουργός και ιστορικό στέλεχος της ΝΔ, σε ηλικία 85 ετών.

Ο Γιώργος Σουφλιάς αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και είχε αποσυρθεί από την πολιτική σκηνή το 2009.

Υπήρξε υπουργός, μεταξύ άλλων, των κυβερνήσεων του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και του Κώστα Καραμανλή, ενώ είχε διεκδικήσει την ηγεσία της ΝΔ μετά την εκλογική ήττα του 1996.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Σουφλιάς

Ο Γιώργος Σουφλιάς γεννήθηκε στις 7 Ιουλίου του 1941 στην Αγία Τριάδα Φαρσάλων. Ήταν διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, ενώ από το 1967 εργαζόταν ως πολιτικός μηχανικός στη Λάρισα διατηρώντας γραφείο μελετών και κατασκευών.

Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Λάρισας με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας το 1974. Επανεκλέχθηκε το 1977, όταν και διετέλεσε υφυπουργός Εσωτερικών στις κυβερνήσεις Κωνσταντίνου Καραμανλή και Υφυπουργός Συντονισμού στην κυβέρνηση του Γεωργίου Ράλλη.

Ανέλαβε για πρώτη φορά υπουργός στο Εθνικής Οικονομίας, στην κυβέρνηση Τζαννετάκη το 1989. Στην περίοδο 1990-1993 διετέλεσε διαδοχικά υπουργός Οικονομικών, Εθνικής Οικονομίας και Παιδείας. Το 1997 διεκδίκησε ανεπιτυχώς την προεδρία της Νέας Δημοκρατίας στο τέταρτο συνέδριο του κόμματος.

Διαγράφηκε από τη Νέα Δημοκρατία το 1998 και επανεντάχθηκε σε αυτή το 2001.

Κατά τις βουλευτικές εκλογές του 2004 για πρώτη φορά δεν εξελέγη στη Λάρισα, αλλά με το ψηφοδέλτιο επικρατείας. Από τον Μάρτιο του 2004 έως και τον Οκτώβριο του 2009 ήταν υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων τόσο στην πρώτη, όσο και στη δεύτερη κυβέρνηση Καραμανλή.

Στις εκλογές του Οκτωβρίου 2009 εξελέγη βουλευτής επικρατείας με τη Νέα Δημοκρατία ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου, την επόμενη των εκλογών όμως ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την πολιτική.