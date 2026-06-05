Σοφία Πανάγου για το «Σόι σου»: «Γυρίσαμε έπειτα από έξι χρόνια και ήμασταν όλοι – Δεν έλειπε κανείς, είμαστε οικογένεια πια»

Η Σοφία Πανάγου μίλησε για την επιστροφή της κωμικής σειράς «Το σόι σου», κατά την παρουσία της στο πλατό της εκπομπής Happy Day, το πρωί της Παρασκευής, στον Alpha.

Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στη μεγάλη αποδοχή που έχει η σειρά από το τηλεοπτικό κοινό, τόσο για τον νέο κύκλο όσο και για τα προηγούμενα επεισόδια. Η ίδια τόνισε ότι η επιστροφή στο γνώριμο περιβάλλον της παραγωγής προκάλεσε έντονα συναισθήματα στους συντελεστές.

Η Σοφία Πανάγου δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ήταν μεγάλη συγκίνηση για εμάς η επιστροφή στο “Σόι σου”. Πολλά συναισθήματα. Συγκίνηση, μια αίσθηση ασφάλειας και οικειότητας με ανθρώπους που αγαπάς και εκτιμάς. Ήμουν από τους υπέρμαχους αυτής της επιστροφής και από τους αισιόδοξους ότι θα πάει πολύ καλά».

Στη συνέχεια, η ηθοποιός αναφέρθηκε στην ανταπόκριση του κόσμου, επισημαίνοντας ότι το κοινό ζητούσε σταθερά την επιστροφή της σειράς. «Το βλέπαμε όλο αυτό στον κόσμο, σαν ένα κύμα αγάπης. Υπήρχε μια προσμονή. Ο κόσμος, όπου και να πήγαινα, το ζήταγε και μας ρωτούσε γι’ αυτό. Έλεγα δηλαδή πως δεν μπορεί, αφού το θέλουν τόσο πολύ, αποκλείεται να μην πάει καλά».

Η Σοφία Πανάγου στάθηκε, επίσης, στη συμμετοχή όλων των βασικών συντελεστών στη νέα τηλεοπτική επιστροφή της σειράς. «Το θετικό σ’ όλη αυτή την ιστορία, που δεν έχει ξαναγίνει, είναι ότι γυρίσαμε μετά από έξι χρόνια και ήμασταν όλοι. Δεν έλειπε κανείς, είμαστε οικογένεια πια, είμαστε σόι κανονικό», πρόσθεσε η ηθοποιός στην εκπομπή του Alpha.