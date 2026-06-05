Το Ιράν εκτόξευσε «πυραύλους προειδοποίησης» εναντίον δύο πλοίων του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού – Διαψεύδουν οι ΗΠΑ

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Το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν δήλωσε σήμερα ότι εκτόξευσε “πυραύλους προειδοποίησης” εναντίον δύο αμερικανικών πλοίων στον Κόλπο του Ομάν, κατηγορώντας το ΠΝ των ΗΠΑ ότι διαταράσσει τη θαλάσσια κυκλοφορία και συλλαμβάνει εμπορικά πλοία και δεξαμενόπλοια μεταφοράς πετρελαίου, ωστόσο οι ΗΠΑ διέψευσαν τους ισχυρισμούς αυτούς.

Ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Irna, αναφέρει ότι “τα εχθρικά αντιτορπιλικά DDG-103 και DDG-8 εγκατέλειψαν τη θάλασσα του Ομάν για να κατευθυνθούν προς τον Ινδικό Ωκεανό (…) έπειτα από πυρά πυραύλων προειδοποίησης”, σε ημερομηνία που δεν διευκρινίστηκε.

Ο στρατός των ΗΠΑ διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν.

“Οι ιρανικές δυνάμεις ΔΕΝ επιτέθηκαν ούτε άνοιξαν πυρ σε πλοία του ΠΝ των ΗΠΑ. Αν αυτό είχε συμβεί, θα αποτελούσε κατάφωρη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός” που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 8 Απριλίου, ανέφερε η διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (Centcom), σε μήνυμα που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X.

Νωρίτερα, η διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για την περιοχή Ινδίας-Ειρηνικού ανέφερε πως αμερικανικές δυνάμεις αναχαίτισαν το πλοίο χωρίς εθνικότητα M/T DAVINA, το οποίο τελεί υπό καθεστώς κυρώσεων, στον Ινδικό ωκεανό στη διάρκεια της νύχτας.