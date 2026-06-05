Το Ιράν εκτόξευσε «πυραύλους προειδοποίησης» εναντίον δύο πλοίων του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού – Διαψεύδουν οι ΗΠΑ

Το Ιράν δήλωσε ότι εκτόξευσε «πυραύλους προειδοποίησης» εναντίον δύο πλοίων του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στον Κόλπο του Ομάν, κατηγορώντας τις ΗΠΑ για διατάραξη της θαλάσσιας κυκλοφορίας και συλλήψεις εμπορικών πλοίων. Ωστόσο, οι ΗΠΑ διέψευσαν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς αυτούς, τονίζοντας ότι δεν υπήρξε επίθεση ή πυρά εναντίον των πλοίων τους και ότι κάτι τέτοιο θα αποτελούσε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός.

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Διεθνή Νέα

Ιράν, Πύραυλοι
πηγή: AP Photo/Vahid Salemi
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν δήλωσε ότι εκτόξευσε “πυραύλους προειδοποίησης” εναντίον δύο αμερικανικών πλοίων στον Κόλπο του Ομάν, κατηγορώντας το ΠΝ των ΗΠΑ ότι διαταράσσει τη θαλάσσια κυκλοφορία.
  • Ο στρατός των ΗΠΑ διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν, με τη Centcom να αναφέρει ότι “οι ιρανικές δυνάμεις ΔΕΝ επιτέθηκαν ούτε άνοιξαν πυρ σε πλοία του ΠΝ των ΗΠΑ”.
  • Οι ΗΠΑ είχαν αναχαιτίσει νωρίτερα το πλοίο χωρίς εθνικότητα M/T DAVINA, το οποίο τελεί υπό καθεστώς κυρώσεων, στον Ινδικό ωκεανό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν δήλωσε σήμερα ότι εκτόξευσε “πυραύλους προειδοποίησης” εναντίον δύο αμερικανικών πλοίων στον Κόλπο του Ομάν, κατηγορώντας το ΠΝ των ΗΠΑ ότι διαταράσσει τη θαλάσσια κυκλοφορία και συλλαμβάνει εμπορικά πλοία και δεξαμενόπλοια μεταφοράς πετρελαίου, ωστόσο οι ΗΠΑ διέψευσαν τους ισχυρισμούς αυτούς.

Ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Irna, αναφέρει ότι “τα εχθρικά αντιτορπιλικά DDG-103 και DDG-8 εγκατέλειψαν τη θάλασσα του Ομάν για να κατευθυνθούν προς τον Ινδικό Ωκεανό (…) έπειτα από πυρά πυραύλων προειδοποίησης”, σε ημερομηνία που δεν διευκρινίστηκε.

Ο στρατός των ΗΠΑ διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν.

“Οι ιρανικές δυνάμεις ΔΕΝ επιτέθηκαν ούτε άνοιξαν πυρ σε πλοία του ΠΝ των ΗΠΑ. Αν αυτό είχε συμβεί, θα αποτελούσε κατάφωρη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός” που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 8 Απριλίου, ανέφερε η διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (Centcom), σε μήνυμα που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X.

 

Νωρίτερα, η διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για την περιοχή Ινδίας-Ειρηνικού ανέφερε πως αμερικανικές δυνάμεις αναχαίτισαν το πλοίο χωρίς εθνικότητα M/T DAVINA, το οποίο τελεί υπό καθεστώς κυρώσεων, στον Ινδικό ωκεανό στη διάρκεια της νύχτας.

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