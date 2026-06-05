Κεφαλονιά: Βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης 62χρονης τουρίστριας που τραυματίστηκε στη Φτέρη

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Επιχείρηση για την διάσωση μίας 62χρονης τουρίστριας, η οποία τραυματίστηκε στην προσπάθειά της να μεταβεί σε μία δυσπρόσιτη παραλία, στήθηκε την Παρασκευή (5/6) στην Κεφαλονιά.

Η 62χρονη, πολωνικής καταγωγής, ήταν μία από τους έξι τουρίστες που προσπάθησαν να φτάσουν σε παραλία στην περιοχή Φτέρη. Η γυναίκα, όμως, τραυματίστηκε στο πόδι, με αποτέλεσμα οι τουρίστες να καλέσουν στο 112 για να ζητήσουν βοήθεια.

Αφού έγινε ο γεωεντοπισμός των τουριστών, στο σημείο έσπευσαν 16 πυροσβέστες από την ΠΥ Αργοστολίου και την 16η ΕΜΟΔΕ.

Οι πυροσβέστες προσέγγισαν την τραυματία, την ακινητοποίησαν και την μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, από όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης: