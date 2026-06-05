Κεφαλονιά: Βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης 62χρονης τουρίστριας που τραυματίστηκε στη Φτέρη

Στην Κεφαλονιά στήθηκε επιχείρηση διάσωσης για μία 62χρονη τουρίστρια πολωνικής καταγωγής, η οποία τραυματίστηκε στο πόδι στην προσπάθειά της να μεταβεί σε μία δυσπρόσιτη παραλία στην περιοχή Φτέρη. Δεκαέξι πυροσβέστες από την ΠΥ Αργοστολίου και την 16η ΕΜΟΔΕ, μετά από γεωεντοπισμό, προσέγγισαν και μετέφεραν την τραυματία σε ασφαλές σημείο, όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στήθηκε επιχείρηση διάσωσης στην Κεφαλονιά για μία 62χρονη τουρίστρια, πολωνικής καταγωγής, η οποία τραυματίστηκε στην προσπάθειά της να μεταβεί σε δυσπρόσιτη παραλία.
  • Η γυναίκα τραυματίστηκε στο πόδι, με αποτέλεσμα οι υπόλοιποι τουρίστες να καλέσουν στο 112 για να ζητήσουν βοήθεια.
  • Δεκαέξι πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο, προσέγγισαν την τραυματία και την μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, από όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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Επιχείρηση για την διάσωση μίας 62χρονης τουρίστριας, η οποία τραυματίστηκε στην προσπάθειά της να μεταβεί σε μία δυσπρόσιτη παραλία, στήθηκε την Παρασκευή (5/6) στην Κεφαλονιά.

Η 62χρονη, πολωνικής καταγωγής, ήταν μία από τους έξι τουρίστες που προσπάθησαν να φτάσουν σε παραλία στην περιοχή Φτέρη. Η γυναίκα, όμως, τραυματίστηκε στο πόδι, με αποτέλεσμα οι τουρίστες να καλέσουν στο 112 για να ζητήσουν βοήθεια.

Αφού έγινε ο γεωεντοπισμός των τουριστών, στο σημείο έσπευσαν 16 πυροσβέστες από την ΠΥ Αργοστολίου και την 16η ΕΜΟΔΕ.

Οι πυροσβέστες προσέγγισαν την τραυματία, την ακινητοποίησαν και την μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, από όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης:

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