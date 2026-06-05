Ραφήνα: Πώς έγινε το αιματηρό επεισόδιο στο βενζινάδικο – Ο τραυματίας πελάτης καταδίωξε τον δράστη

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Νέες πληροφορίες για το αιματηρό επεισόδιο με τους δύο τραυματίες που συνέβη το πρωί της Παρασκευής (5/6) σε βενζινάδικο, στη Ραφήνα.

Το συμβάν έλαβε χώρα λίγο πριν από τις 12, όταν ένας 52χρονος αλβανικής καταγωγής επιτέθηκε με μαχαίρι στον Αιγύπτιο υπάλληλο του πρατηρίου υγρών καυσίμων, που βρίσκεται στη συμβολή της λεωφόρου Φλέμινγκ με την οδό Δημοκρατίας, αλλά και σε έναν πελάτη, αλβανικής καταγωγής.

Ο πελάτης καταδίωξε τον δράστη

Στη συνέχεια, ο 52χρονος επιχείρησε να διαφύγει πεζός από το σημείο, αλλά ο πελάτης του βενζινάδικου μπήκε στο αυτοκίνητο του, τον καταδίωξε και τον παρέσυρε τραυματίζοντας τον στο πόδι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 52χρονος, που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Ο υπάλληλος του βενζινάδικου τραυματίστηκε στο χέρι και το κεφάλι, ενώ ο πελάτης υπέστη τραύματα στα δύο χέρια. Και οι δυο τους μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Ραφήνας για τις πρώτες βοήθειες.