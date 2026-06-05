Ραφήνα: Πώς έγινε το αιματηρό επεισόδιο στο βενζινάδικο – Ο τραυματίας πελάτης καταδίωξε τον δράστη

Νέες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένα αιματηρό επεισόδιο συνέβη το πρωί της Παρασκευής σε βενζινάδικο στη Ραφήνα, με έναν 52χρονο να επιτίθεται με μαχαίρι σε έναν υπάλληλο και έναν πελάτη, τραυματίζοντας και τους δύο. Ο πελάτης καταδίωξε τον δράστη με το αυτοκίνητό του, τραυματίζοντάς τον στο πόδι, ενώ ο δράστης, που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (5/6) σε βενζινάδικο στη Ραφήνα, όταν ένας 52χρονος αλβανικής καταγωγής επιτέθηκε με μαχαίρι σε υπάλληλο και πελάτη.
  • Ο δράστης επιχείρησε να διαφύγει πεζός, αλλά ο πελάτης του βενζινάδικου τον καταδίωξε με το αυτοκίνητό του και τον παρέσυρε, τραυματίζοντάς τον στο πόδι.
  • Ο υπάλληλος τραυματίστηκε στο χέρι και το κεφάλι, ενώ ο πελάτης υπέστη τραύματα στα δύο χέρια. Ο 52χρονος δράστης, που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Νέες πληροφορίες για το αιματηρό επεισόδιο με τους δύο τραυματίες που συνέβη το πρωί της Παρασκευής (5/6) σε βενζινάδικο, στη Ραφήνα.

Αιματηρό επεισόδιο σε βενζινάδικο στη Ραφήνα – Δύο τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι

Το συμβάν έλαβε χώρα λίγο πριν από τις 12, όταν ένας 52χρονος αλβανικής καταγωγής επιτέθηκε με μαχαίρι στον Αιγύπτιο υπάλληλο του πρατηρίου υγρών καυσίμων, που βρίσκεται στη συμβολή της λεωφόρου Φλέμινγκ με την οδό Δημοκρατίας, αλλά και σε έναν πελάτη, αλβανικής καταγωγής.

Ο πελάτης καταδίωξε τον δράστη

Στη συνέχεια, ο 52χρονος επιχείρησε να διαφύγει πεζός από το σημείο, αλλά ο πελάτης του βενζινάδικου μπήκε στο αυτοκίνητο του, τον καταδίωξε και τον παρέσυρε τραυματίζοντας τον στο πόδι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 52χρονος, που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς». 

Ο υπάλληλος του βενζινάδικου τραυματίστηκε στο χέρι και το κεφάλι, ενώ ο πελάτης υπέστη τραύματα στα δύο χέρια. Και οι δυο τους μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Ραφήνας για τις πρώτες βοήθειες.

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