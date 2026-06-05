Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Εκτός και από τον δεύτερο τελικό οι Σλούκας και Ντόρσεϊ

Οι Κώστας Σλούκας και Τάιλερ Ντόρσεϊ τέθηκαν εκτός και από τον αποψινό δεύτερο τελικό των πλέι οφ της Greek Basketball League μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού αντιμετωπίζει πρόβλημα στο πόδι, ενώ ο γκαρντ του Ολυμπιακού ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα.

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Αθλητισμός

Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Σλούκας, Ντόρσεϊ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εκτός και από τον αποψινό δεύτερο τελικό των πλέι οφ της Greek Basketball League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στο Telekom Center, τέθηκαν οι Κώστας Σλούκας και Τάιλερ Ντόρσει.
  • Ο αρχηγός των «πρασίνων» δεν είναι απόλυτα έτοιμος, λόγω του προβλήματος που αντιμετωπίζει στο πόδι και κατά συνέπεια, έμεινε εκτός σχεδιασμού του Εργκίν Αταμάν.
  • Ο γκαρντ των «ερυθρολεύκων» συνεχίζει να ταλαιπωρείται από την τενοντίτιδα, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μην τον υπολογίζει για το Game 2. Πλέον, ο Ντόρσεϊ θα συνεχίσει το πρόγραμμα αποθεραπείας του για να δώσει το «παρών» στον τρίτο τελικό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Εκτός και από τον αποψινό δεύτερο τελικό των πλέι οφ της Greek Basketball League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στο Telekom Center, τέθηκαν οι Κώστας Σλούκας και Τάιλερ Ντόρσει.

Ο αρχηγός των «πρασίνων» δεν είναι απόλυτα έτοιμος, λόγω του προβλήματος που αντιμετωπίζει στο πόδι και κατά συνέπεια, έμεινε εκτός σχεδιασμού του Εργκίν Αταμάν. Όσον αφορά στον Νίκο Ρογκαβόπουλο, η συμμετοχή του στο Game 2 των τελικών θα κριθεί την τελευταία στιγμή.

Ο γκαρντ των «ερυθρολεύκων» συνεχίζει να ταλαιπωρείται από την τενοντίτιδα, η οποία τον κράτησε εκτός του Game 1 των τελικών, με αποτέλεσμα ο τεχνικός των Πειραιωτών, Γιώργος Μπαρτζώκας, να μην τον υπολογίζει στα πλάνα του για το δεύτερο από τα ντέρμπι «αιωνίων» που θα κρίνουν τον τίτλο. Πλέον ο Ντόρσεϊ θα συνεχίσει το πρόγραμμα αποθεραπείας του, προκειμένου να μπορέσει να δώσει το «παρών» στον τρίτο τελικό των πλέι οφ, που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί τη Δευτέρα (8/6, 21:00) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

 

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