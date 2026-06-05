Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Εκτός και από τον δεύτερο τελικό οι Σλούκας και Ντόρσεϊ

Εκτός και από τον αποψινό δεύτερο τελικό των πλέι οφ της Greek Basketball League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στο Telekom Center, τέθηκαν οι Κώστας Σλούκας και Τάιλερ Ντόρσει.

Ο αρχηγός των «πρασίνων» δεν είναι απόλυτα έτοιμος, λόγω του προβλήματος που αντιμετωπίζει στο πόδι και κατά συνέπεια, έμεινε εκτός σχεδιασμού του Εργκίν Αταμάν. Όσον αφορά στον Νίκο Ρογκαβόπουλο, η συμμετοχή του στο Game 2 των τελικών θα κριθεί την τελευταία στιγμή.

Ο γκαρντ των «ερυθρολεύκων» συνεχίζει να ταλαιπωρείται από την τενοντίτιδα, η οποία τον κράτησε εκτός του Game 1 των τελικών, με αποτέλεσμα ο τεχνικός των Πειραιωτών, Γιώργος Μπαρτζώκας, να μην τον υπολογίζει στα πλάνα του για το δεύτερο από τα ντέρμπι «αιωνίων» που θα κρίνουν τον τίτλο. Πλέον ο Ντόρσεϊ θα συνεχίσει το πρόγραμμα αποθεραπείας του, προκειμένου να μπορέσει να δώσει το «παρών» στον τρίτο τελικό των πλέι οφ, που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί τη Δευτέρα (8/6, 21:00) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.