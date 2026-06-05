GBL: Ντέρμπι «αιωνίων» στο ΟΑΚΑ – Για το 1-1 ο Παναθηναϊκός, για το αποφασιστικό βήμα τίτλου ο Ολυμπιακός

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Στο «Telekom Center Athens» στρέφονται απόψε (5/6, 21:00 – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) τα βλέμματα, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό για τον δεύτερο τελικό της Greek Basketball League/Α1.

Οι Πειραιώτες θα πάνε στο ΟΑΚΑ με εξαιρετική ψυχολογία, έχοντας ήδη κάνει το 1-0 στη σειρά μετά τη νίκη τους με 82-76 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Στόχος για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είναι να διπλασιάσει τις νίκες της μέσα στην έδρα του «αιωνίου» αντιπάλου, ένα αποτέλεσμα που θα φέρει τους «ερυθρόλευκους» αγκαλιά με την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος.

Στα πλάνα του Γιώργου Μπαρτζώκα υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό, καθώς η παρουσία του Τάιλερ Ντόρσεϊ παραμένει αβέβαιη, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο διεθνής γκαρντ, που έχασε την εναρκτήρια αναμέτρηση των τελικών εξαιτίας μιας τενοντίτιδας, κάνει αγώνα δρόμου ώστε να τεθεί στη διάθεση της ομάδας του για το αποψινό Game 2.

Στον αντίποδα, ο Παναθηναϊκός οφείλει να ξεπεράσει άμεσα το αρνητικό αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα.

Οι «πράσινοι» ψάχνουν την αγωνιστική τους ανασύνταξη και μια σαφώς βελτιωμένη εμφάνιση σε σχέση με το ΣΕΦ, έχοντας ως μοναδικό στόχο το 1-1.

Αν η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δεν τα καταφέρει, θα βρεθεί σε εξαιρετικά δυσμενή θέση, αφού η ανατροπή ενός 0-2 κόντρα στον «αιώνιο» αντίπαλο φαντάζει εξαιρετικά δύσκολη.

Υπενθυμίζεται ότι ο τίτλος του πρωταθλητή κρίνεται στις τρεις νίκες (σειρά «best of five»).