Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 82-76: Πήρε το «θρίλερ» στο ΣΕΦ και έκανε το 1-0 στους τελικούς της GBL

Ο Ολυμπιακός υπερασπίστηκε την έδρα του στον πρώτο τελικό της Greek Basketball League και έκανε το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Οι πρωταθλητές Ευρώπης επικράτησαν με 82-76 του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ και έγραψαν το 1-0 στη σειρά, η οποία μεταφέρεται στο Telekom Center Athens (5/6, 21:00).
Τελικό 🏀 #OlympiacosBC – PAO BC 82-76 #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #OLYPAO pic.twitter.com/BbU9Fo4Ecp
— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 3, 2026
Τα δεκάλεπτα: 21-17, 42-30, 62-58, 82-76