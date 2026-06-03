Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 82-76: Πήρε το «θρίλερ» στο ΣΕΦ και έκανε το 1-0 στους τελικούς της GBL

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Αθλητισμός

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
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Ο Ολυμπιακός υπερασπίστηκε την έδρα του στον πρώτο τελικό της Greek Basketball League και έκανε το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Οι πρωταθλητές Ευρώπης επικράτησαν με 82-76 του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ και έγραψαν το 1-0 στη σειρά, η οποία μεταφέρεται στο Telekom Center Athens (5/6, 21:00).

 

Τα δεκάλεπτα: 21-17, 42-30, 62-58, 82-76

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