Ισπανία: Ανατροπή στην υπόθεση θανάτου του ιδρυτή της Mango – Στο μικροσκόπιο πιθανοί συνεργοί του γιου του

Νέα τροπή λαμβάνει η δικαστική έρευνα για τον θάνατο του Ισάκ Άντικ, ιδρυτή του κολοσσού της μόδας Mango, καθώς διευρύνονται οι έρευνες στην Ισπανία για τυχόν ύπαρξη συνεργών.

Στο επίκεντρο των αρχών μπαίνει πλέον ο στενός κύκλος του γιου του επιχειρηματία, Τζόναθαν Άντικ, ο οποίος παραμένει ο βασικός ύποπτος για ανθρωποκτονία, την ώρα που η υπεράσπισή του καταγγέλλει την επικοινωνιακή διαχείριση της υπόθεσης και επιμένει ότι πρόκειται για ένα τραγικό ατύχημα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας El País, ο δικαστής στο Μαρτορέλ που χειρίζεται την υπόθεση επέκτεινε την έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τρίτα πρόσωπα ενεπλάκησαν στα όσα συνέβησαν, και όχι μόνο ο γιος του επιχειρηματία.

Όπως προκύπτει από δικαστική διάταξη που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη, ο δικαστής κρίνει απαραίτητο να αποσαφηνιστεί ο πιθανός ρόλος άλλων ατόμων από το περιβάλλον του Τζόναθαν Άντικ.

Ανάμεσα σε αυτά είναι και ένας οικογενειακός θεραπευτής με τα αρχικά «J.L.», ο οποίος, σύμφωνα με την έρευνα, ενδέχεται να είχε συμμετοχή ή να επηρέασε τα σχέδια του γιου του επιχειρηματία να εξασφαλίσει την κληρονομιά του όσο ο πατέρας του βρισκόταν ακόμη εν ζωή.

Παράλληλα, ο δικαστής ενέκρινε νέα μέτρα για την ανάλυση τηλεφωνικών κλήσεων και μηνυμάτων που συνδέονται με τον Τζόναθαν Άντικ, εστιάζοντας ιδιαίτερα σε ένα ταξίδι του στο Κίτο του Ισημερινού τον Μάρτιο του 2025.

Οι ερευνητές επιθυμούν να διαπιστώσουν αν υπήρξαν σημαντικές επαφές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ανασύνθεση των γεγονότων πριν και μετά τον θάνατο του ιδρυτή των Mango.

Το χρονικό της υπόθεσης και οι υποψίες

Ο Τζόναθαν Άντικ αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη στον θάνατο του πατέρα του και επιμένει ότι το μοιραίο συμβάν ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος.

Ο Ισάκ Άντικ πέθανε τον Δεκέμβριο του 2024 έπειτα από πτώση σε χαράδρα, ενώ έκανε πεζοπορία στα βουνά Μονσεράτ. Αν και το περιστατικό αντιμετωπίστηκε αρχικά ως ατύχημα, η εμφάνιση νέων στοιχείων ώθησε τους ερευνητές να ανοίξουν ξανά την υπόθεση και να στρέψουν τις υποψίες τους στον γιο του επιχειρηματία.

Τον Μάιο, ο Τζόναθαν συνελήφθη από την καταλανική αστυνομία ως ο φερόμενος υπεύθυνος για τον θάνατο του πατέρα του.

Παρόλο που αφέθηκε ελεύθερος αφού κατέβαλε εγγύηση ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ, παραμένει υπό περιοριστικούς όρους, στους οποίους περιλαμβάνονται η κατάσχεση του διαβατηρίου του και η υποχρέωση να εμφανίζεται τακτικά στο δικαστήριο.

Ο δικαστής υποστηρίζει ότι υπάρχουν ενδείξεις που δείχνουν μια πιθανή ενεργή και προμελετημένη εμπλοκή του Τζόναθαν Άντικ στον θάνατο του πατέρα του.

Μεταξύ των παραγόντων που εξετάζονται είναι οι οικογενειακές εντάσεις, οι οικονομικές διαφορές και η επιμονή του γιου να λάβει μέρος της κληρονομιάς του πριν από τον θάνατο του επιχειρηματία.

Η στρατηγική της υπεράσπισης και η κοινή γνώμη

Η στρατηγική υπεράσπισης του Τζόναθαν Άντικ έχει μεταφερθεί πλέον έξω από τις δικαστικές αίθουσες, στο πεδίο της κοινής γνώμης.

Ο δικηγόρος του, Κριστόμπαλ Μαρτέλ, υποστηρίζει ότι οι διαρροές από την έρευνα, η δημοσιοποίηση λεπτομερειών της υπόθεσης και η εικόνα του Άντικ με χειροπέδες κατά τη διάρκεια της σύλληψής του συνέβαλαν στη δημιουργία αυτού που ονομάζει «πρόωρη δημόσια καταδίκη», πριν καν εκδοθεί οποιαδήποτε δικαστική απόφαση.

Η πλευρά της υπεράσπισης θεωρεί το γεγονός αυτό ιδιαίτερα ανησυχητικό καθώς, εάν η υπόθεση οδηγηθεί σε δίκη, αυτή θα κριθεί από ένα σώμα ενόρκων που θα αποτελείται από απλούς πολίτες.

Τις τελευταίες εβδομάδες, άτομα του στενού περιβάλλοντος του Τζόναθαν Άντικ έχουν ξεκινήσει μια δημόσια εκστρατεία για να υπερασπιστούν τη δική του εκδοχή, ότι δηλαδή ο θάνατος του πατέρα του ήταν ατύχημα.

Από την πλευρά της, η οικογένεια Άντικ έχει συσπειρωθεί δημόσια γύρω από τον Τζόναθαν από τη στιγμή της σύλληψής του και επιμένει για την αθωότητά του.

Οι δικοί του άνθρωποι υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν ακλόνητα στοιχεία που να τον συνδέουν με τον θάνατο του πατέρα του και ζητούν να γίνει σεβαστό το τεκμήριο της αθωότητάς του όσο η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πηγή: Euronews