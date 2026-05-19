Με χειροπέδες στα δικαστήρια ο Τζόναθαν Άντικ, γιος του ιδρυτή της Mango

Η καταλανική αστυνομία συνέλαβε την Τρίτη τον Τζόναθαν Άντικ, γιο του ιδρυτή της Mango, Ισάκ Άντικ, ο οποίος ερευνάται για τον θάνατο του πατέρα του μετά από πτώση σε βουνό κατά τη διάρκεια πεζοπορίας τον Δεκέμβριο του 2024, επιβεβαίωσαν στο AFP οι Mossos d’Esquadra.

Η υπόθεση του θανάτου του Ισάκ Άντικ, που αρχικά θεωρήθηκε ατύχημα, έχει πάρει αρκετές ανατροπές μέχρι τη σύλληψη του Τζόναθαν, ο οποίος υποστηρίζει διαρκώς την αθωότητά του.

Σύμφωνα με τη La Vanguardia, που αποκάλυψε πρώτη την είδηση, ο Τζόναθαν Άντικ οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Μαρτορέλ, περίπου 30 χιλιόμετρα έξω από τη Βαρκελώνη, όπου αναμένεται να δώσει νέα κατάθεση.

Μυστική η δικογραφία

Η υπόθεση παραμένει μέχρι στιγμής απόρρητη, σύμφωνα με πηγές του Ανώτατου Δικαστηρίου της Καταλονίας.

Ο θάνατος του Ισάκ Άντικ, ενός από τους πλουσιότερους ανθρώπους στην Ισπανία, είχε προκαλέσει τεράστια αναστάτωση.

Ο 71χρονος επιχειρηματίας, που δημιούργησε από το μηδέν μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες μόδας στον κόσμο, έπεσε σε γκρεμό στις 14 Δεκεμβρίου 2024 κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σε γνωστή ορεινή περιοχή έξω από τη Βαρκελώνη.

Μαζί του εκείνη τη στιγμή βρισκόταν μόνο ο γιος του Τζόναθαν, ο μεγαλύτερος από τα τρία παιδιά του.

Η υπόθεση αρχικά αντιμετωπίστηκε ως δυστύχημα και τέθηκε προσωρινά στο αρχείο στις αρχές του 2025. Ωστόσο, μήνες αργότερα, η Δικαιοσύνη αποφάσισε να την ανοίξει ξανά και να προχωρήσει σε νέες έρευνες.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν τότε ότι η καταλανική αστυνομία ερευνούσε το κινητό τηλέφωνο του Τζόναθαν.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, η δικαστής έχει λάβει καταθέσεις από πρόσωπα του περιβάλλοντος του επιχειρηματία, ανάμεσά τους και οι δύο κόρες του, σύμφωνα με τη La Vanguardia.

Σήμερα, ο πρωτότοκος γιος, Τζόναθαν Άντικ, είναι αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Mango.

Από την Κωνσταντινούπολη στην αυτοκρατορία της Mango

Ο Ισάκ Άντικ Ερμάι γεννήθηκε το 1953 στην Κωνσταντινούπολη, σε οικογένεια Σεφαραδιτών Εβραίων που μετανάστευσε στην Ισπανία όταν εκείνος ήταν έφηβος.

Ξεκίνησε στη Βαρκελώνη πουλώντας πουκάμισα που έφερνε από την Τουρκία και το 1984 άνοιξε το πρώτο κατάστημα Mango στο Passeig de Gràcia της καταλανικής πρωτεύουσας.

Η εταιρεία επεκτάθηκε γρήγορα σε όλη την Ισπανία και εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους μόδας στον κόσμο, καθιστώντας τον έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους της χώρας, με περιουσία που το Forbes εκτιμούσε στα 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας, η Mango διαθέτει περισσότερους από 16.400 εργαζόμενους και 2.900 σημεία πώλησης σε περισσότερες από 120 αγορές παγκοσμίως.

Όπως και η ανταγωνίστριά της Inditex, ιδιοκτήτρια των Zara και Bershka, η Mango στήριξε την επιτυχία της στις χαμηλές τιμές και στην ταχύτατη προσαρμογή στις τάσεις της μόδας.

Τον Δεκέμβριο του 2023, ο Ισάκ Άντικ παραχώρησε για πρώτη φορά το 5% της εταιρείας σε τρίτο πρόσωπο: τον στενό συνεργάτη του Αντόνιο Ρουίθ, διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου.

Η Mango αναφέρει στην ιστοσελίδα της ότι ο συγκεκριμένος «μάνατζερ ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στην εταιρεία το 2005, γνωρίζοντας σε βάθος τη διαδικασία δημιουργίας, τον σχεδιασμό συλλογών και τη διαχείριση ομάδων».

«Αν ξέρεις ξεκάθαρα πού θέλεις να φτάσεις και συνεχίζεις πάντα μπροστά, στο τέλος πετυχαίνεις τους στόχους σου», έλεγε ο Τζόναθαν Άντικ σε διαφημιστικό βίντεο της εταιρείας το 2023.