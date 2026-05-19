Με χειροπέδες στα δικαστήρια ο Τζόναθαν Άντικ, γιος του ιδρυτή της Mango

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Reuters
Φωτογραφία: Reuters
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Η καταλανική αστυνομία συνέλαβε την Τρίτη τον Τζόναθαν Άντικ, γιο του ιδρυτή της Mango, Ισάκ Άντικ, ο οποίος ερευνάται για τον θάνατο του πατέρα του μετά από πτώση σε βουνό κατά τη διάρκεια πεζοπορίας τον Δεκέμβριο του 2024, επιβεβαίωσαν στο AFP οι Mossos d’Esquadra.

Η υπόθεση του θανάτου του Ισάκ Άντικ, που αρχικά θεωρήθηκε ατύχημα, έχει πάρει αρκετές ανατροπές μέχρι τη σύλληψη του Τζόναθαν, ο οποίος υποστηρίζει διαρκώς την αθωότητά του.

Σύμφωνα με τη La Vanguardia, που αποκάλυψε πρώτη την είδηση, ο Τζόναθαν Άντικ οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Μαρτορέλ, περίπου 30 χιλιόμετρα έξω από τη Βαρκελώνη, όπου αναμένεται να δώσει νέα κατάθεση.

Μυστική η δικογραφία

Η υπόθεση παραμένει μέχρι στιγμής απόρρητη, σύμφωνα με πηγές του Ανώτατου Δικαστηρίου της Καταλονίας.

Ο θάνατος του Ισάκ Άντικ, ενός από τους πλουσιότερους ανθρώπους στην Ισπανία, είχε προκαλέσει τεράστια αναστάτωση.

Ο 71χρονος επιχειρηματίας, που δημιούργησε από το μηδέν μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες μόδας στον κόσμο, έπεσε σε γκρεμό στις 14 Δεκεμβρίου 2024 κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σε γνωστή ορεινή περιοχή έξω από τη Βαρκελώνη.

Μαζί του εκείνη τη στιγμή βρισκόταν μόνο ο γιος του Τζόναθαν, ο μεγαλύτερος από τα τρία παιδιά του.

Η υπόθεση αρχικά αντιμετωπίστηκε ως δυστύχημα και τέθηκε προσωρινά στο αρχείο στις αρχές του 2025. Ωστόσο, μήνες αργότερα, η Δικαιοσύνη αποφάσισε να την ανοίξει ξανά και να προχωρήσει σε νέες έρευνες.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν τότε ότι η καταλανική αστυνομία ερευνούσε το κινητό τηλέφωνο του Τζόναθαν.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, η δικαστής έχει λάβει καταθέσεις από πρόσωπα του περιβάλλοντος του επιχειρηματία, ανάμεσά τους και οι δύο κόρες του, σύμφωνα με τη La Vanguardia.

Σήμερα, ο πρωτότοκος γιος, Τζόναθαν Άντικ, είναι αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Mango.

Από την Κωνσταντινούπολη στην αυτοκρατορία της Mango

Ο Ισάκ Άντικ Ερμάι γεννήθηκε το 1953 στην Κωνσταντινούπολη, σε οικογένεια Σεφαραδιτών Εβραίων που μετανάστευσε στην Ισπανία όταν εκείνος ήταν έφηβος.

Ξεκίνησε στη Βαρκελώνη πουλώντας πουκάμισα που έφερνε από την Τουρκία και το 1984 άνοιξε το πρώτο κατάστημα Mango στο Passeig de Gràcia της καταλανικής πρωτεύουσας.

Η εταιρεία επεκτάθηκε γρήγορα σε όλη την Ισπανία και εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους μόδας στον κόσμο, καθιστώντας τον έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους της χώρας, με περιουσία που το Forbes εκτιμούσε στα 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας, η Mango διαθέτει περισσότερους από 16.400 εργαζόμενους και 2.900 σημεία πώλησης σε περισσότερες από 120 αγορές παγκοσμίως.

Όπως και η ανταγωνίστριά της Inditex, ιδιοκτήτρια των Zara και Bershka, η Mango στήριξε την επιτυχία της στις χαμηλές τιμές και στην ταχύτατη προσαρμογή στις τάσεις της μόδας.

Τον Δεκέμβριο του 2023, ο Ισάκ Άντικ παραχώρησε για πρώτη φορά το 5% της εταιρείας σε τρίτο πρόσωπο: τον στενό συνεργάτη του Αντόνιο Ρουίθ, διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου.

Η Mango αναφέρει στην ιστοσελίδα της ότι ο συγκεκριμένος «μάνατζερ ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στην εταιρεία το 2005, γνωρίζοντας σε βάθος τη διαδικασία δημιουργίας, τον σχεδιασμό συλλογών και τη διαχείριση ομάδων».

«Αν ξέρεις ξεκάθαρα πού θέλεις να φτάσεις και συνεχίζεις πάντα μπροστά, στο τέλος πετυχαίνεις τους στόχους σου», έλεγε ο Τζόναθαν Άντικ σε διαφημιστικό βίντεο της εταιρείας το 2023.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άνοιξε ο δρόμος για αποζημίωση των Συστημάτων Συνεχούς Καταγραφής Γλυκόζης σε άτομα με Διαβήτη

Μάριος Θεμιστοκλέους για Χανταϊό και Έμπολα: Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας

Ρύθμιση 72 δόσεων σε εφορία και ΕΦΚΑ: Τον Ιούνιο η εφαρμογή της-Τι μπορεί να αλλάξει στις δόσεις σύμφωνα με τον Τσάπαλο

Νέα έρευνα της Kaspersky αποκαλύπτει πόσες οικογένειες φροντίζουν για την ψηφιακή ασφάλεια των συσκευών

Μια νέα θεωρία για τη σκοτεινή ύλη υπόσχεται να λύσει τρία κοσμικά μυστήρια

Πώς η agentic AI μπορεί να επιτρέψει τη ρομποτική πλοήγηση γενικού σκοπού
περισσότερα
16:06 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Μακελειό στην Τουρκία: Αυτοκτόνησε όταν τον περικύκλωσε η χωροφυλακή ο 37χρονος που σκότωσε 6 ανθρώπους στη Μερσίνη

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στη Μερσίνη της Τουρκίας, όπου ένας 37χρονος άνδρας σκότωσε έξι ανθ...
13:43 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Μαλδίβες: Ανασύρθηκαν οι σοροί δύο δυτών

Οι πολύπλοκες επιχειρήσεις ανέλκυσης των σορών των Ιταλών δυτών που έχασαν τη ζωή τους στις Μα...
12:25 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Τζόναθαν Άντιτς: Συνελήφθη ο γιος του ιδρυτή της Mango στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του πατέρα του

Ο Τζόναθαν Άντιτς , ο μεγαλύτερος γιος του ιδρυτή της εταιρείας Mango Ισακ Άντιτς, ο οποίος σκ...
10:46 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Σοκ στην Ισπανία: Σκότωσε τους γονείς του και τραυμάτισε σοβαρά το 7 μηνών παιδί του – Παραδόθηκε ο ένοπλος δράστης

Μια ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία αποκαλύφθηκε πίσω από το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν