Κέρκυρα: Νεκρός Βρετανός πατέρας σε τροχαίο με γουρούνα – Σοβαρά τραυματίας ο γιος του

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Δυσάρεστες είναι οι τελευταίες πληροφορίες από την Κέρκυρα όπου αναφέρουν ότι ένας πατέρας βρετανικής καταγωγής και οδηγός οχήματος τύπου γουρούνα σκοτώθηκε σε τροχαίο που σημειώθηκε στις 14:00 στα βόρεια του νησιού. Τραυματίστηκε σοβαρά ο ανήλικος γιος του.

Ειδικότερα το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τον κεντρικό επαρχιακό δρόμου Ρόδας-Αχαράβης στη θέση Αλμυρός, όταν η γουρούνα που οδηγούσε ο 42χρονος πατέρας και στην οποία επέβαινε το παιδί του, 15 ετών, για άγνωστο λόγο, εξετράπη της πορείας της, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε μέσα σε ελαιώνα.

Η κινητοποίηση της ΕΛΑΣ και της Πυροσβεστικής ήταν άμεση. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις τον οδηγό και τραυματισμένο σοβαρά το παιδί. Με ασθενοφόρο ο πατέρας μεταφέρθηκε στο Περιφερειακό Ιατρείο Αχαράβης και από εκεί στο Νοσοκομείο της Κέρκυρας με τους διασώστες του ΕΚΑΒ να δίνουν μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Στο σημείο του δυστυχήματος, έφτασε και γιατρός από το Ιατρείο Αχαράβης, για να συνδράμει τους διασώστες του 2ου ασθενοφόρου που παρέλαβε τον 15χρονο για να τον μεταφέρει στο Νοσοκομείο.

 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

