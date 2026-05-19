Τριαντάφυλλος για Ακύλα: «Ο καθένας στο κρεβάτι του μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά δεν χρειάζεται να τα δείχνουμε όλα»

Ο Τριαντάφυλλος σχολίασε την πορεία του Akylas στη Eurovision, αλλά και τη συγγνώμη που ζήτησε ο καλλιτέχνης μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στην παρουσία του Akylas στη σκηνή, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος τον θεωρεί άψογο ως καλλιτέχνη, αλλά διαφώνησε με την επιλογή του τραγουδιού.

«Ο άνθρωπος σαν performance, σαν τραγουδιστής και σαν καλλιτέχνης είναι άψογος. Το κάνει ωραία αυτό που κάνει, αλλά το τραγούδι ήταν περίεργο. Τα έλεγα εγώ. Και η 10η θέση πολύ ήταν», είπε ο Τριαντάφυλλος και πρόσθεσε: «Έχεις πάει ποτέ με κλαρίνο στη Eurovision; Να κάνεις μια ωραία ρούμπα όπως η Βουλγάρα. Είχα στοιχηματίσει στη Βουλγαρία… Το έγραψε Έλληνας, έχουμε τον καλό μας, τον Κοντόπουλο, και δεν δίνει συμμετοχή στην Ελλάδα. Δεν ταιριάζω εγώ στη Eurovision».

Ο Τριαντάφυλλος συνέχισε λέγοντας ότι, κατά τη γνώμη του, ο Akylas δεν είχε λόγο να ζητήσει συγγνώμη, καθώς το συγκεκριμένο κομμάτι δεν είχε τις προϋποθέσεις να φτάσει στην κορυφή. «Το παιδί είναι πολύ ωραίος στη σκηνή, αλλά όλο το άλλο, αδελφέ μου, συγγνώμη, αλλά δεν μου αρέσει. Αυτό το νιάου τι είναι; Τι μήνυμα περνάς; Θα δείξει η πορεία τι ρεύμα έχει, γιατί και για την Κλαυδία τα ίδια μας λέγατε, και μετά… Ας κρατάμε μικρό καλάθι… Ο καθένας στη ζωή του και στο κρεβάτι του μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά δεν χρειάζεται να τα δείχνουμε όλα και να λέμε “εγώ κάνω αυτό, είμαι έτσι”. Κράτα τα για σένα αυτά και κάνε το τραγούδι σου που το κάνεις καλά. Είναι πολύ γλυκός, πολύ καλός, αλλά όταν στο Instagram βλέπω συνέχεια νιάου, νιάου… Συγγνώμη να ζητήσει γιατί και από ποιον; Για την πρωτιά; Δεν μπορείς με αυτό το τραγούδι να πάρεις την πρωτιά».