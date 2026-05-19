Σοκαρiσμένη η Μαρία Μπεκατώρου με το μήκος του μικρότερου ανδρικού μορίου στον κόσμο – Δείτε το βίντεο

Μία… άβολη ερώτηση άφησε έκπληκτη τη Μαρία Μπεκατώρου στο τηλεπαιχνίδι «The Chase» το οποίο παρουσιάζει και συγκεκριμένα, στο επεισόδιο που προβλήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (19/5). Η ερώτηση αφορούσε έναν Βρετανό που διεκδικεί το ρεκόρ Γκίνες για το μικρότερο ανδρικό μόριο στον κόσμο.

«Τι μήκος έχει περίπου το… θα το πω… Τι μήκος περίπου έχει το μόριο ενός άνδρα στη Μ. Βρετανία που διεκδικεί μια θέση στο ρεκόρ Γκίνες με τον τίτλο του μικρότερου ανδρικού μορίου στον κόσμο» ρώτησε χαρακτηριστικά τον παίκτη η Μαρία Μπεκατώρου.

Οι τρεις απαντήσεις μεταξύ των οποίων έπρεπε να επιλέξει ο παίκτης ήταν 1 ίντσα, 2 ίντσες ή 2,5 ίντσες.

Η σωστή απάντηση ήταν το Α, δηλαδή 2 ίντσα και η Μαρία Μπεκατώρου δεν έκρυψε την έκπληξή της.

«Να σε ρωτήσω κάτι; Όταν λέμε ‘ίντσα’, μπορείς να μου δείξεις πόσο είναι; 2,5 εκατοστά. Τόσο λίγο έβαλες; Πω πω… Εδώ μιλάμε για εξαφάνιση», σχολίασε με χιούμορ η παρουσιάστρια, συζητώντας το θέμα με το «Γεράκι».

