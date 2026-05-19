Ιράν για απειλή επίθεσης Τραμπ: «Θα αναγκάσουμε τις ΗΠΑ να υποχωρήσουν και να παραδοθούν»

Ο Μοχσέν Ρεζαΐ, μέλος του Συμβουλίου Σκοπιμότητας του Ιράν και πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα μήνυμα – απάντηση στον Ντόναλντ Τραμπ, με το οποίο φαίνεται να χλευάζει τον πρόεδρο των ΗΠΑ για το γεγονός ότι έθεσε «προθεσμία για στρατιωτική επίθεση» και στη συνέχεια την ακύρωσε ο ίδιος».
«Με αυτή τη μάταιη ελπίδα να αναγκάσει τον ιρανικό λαό και τους αξιωματούχους να παραδοθούν!», έγραψε ο Ρεζαΐ στο X.
«Η σιδηρά γροθιά των ισχυρών ενόπλων δυνάμεων και του μεγάλου ιρανικού έθνους θα τους αναγκάσει να υποχωρήσουν και να παραδοθούν», προσέθεσε.
ضربالاجل حمله نظامی تعیین میکند و خودش هم آن را لغو میکند! با این امید واهی که ملت و مسئولان ایران را تسلیم کند!
مشت آهنین نیروهای مسلح قدرتمند و ملت بزرگ ایران آنها را وادار به عقب نشینی و تسلیم خواهد کرد.
— محسن رضایی (@ir_rezaee) May 18, 2026