Ιράν για απειλή επίθεσης Τραμπ: «Θα αναγκάσουμε τις ΗΠΑ να υποχωρήσουν και να παραδοθούν»

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

rezaee
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο Μοχσέν Ρεζαΐ, μέλος του Συμβουλίου Σκοπιμότητας του Ιράν και πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα μήνυμα – απάντηση στον Ντόναλντ Τραμπ, με το οποίο φαίνεται να χλευάζει τον πρόεδρο των ΗΠΑ για το γεγονός ότι έθεσε «προθεσμία για στρατιωτική επίθεση» και στη συνέχεια την ακύρωσε ο ίδιος».

Τραμπ: Ακύρωσε προγραμματισμένη επίθεση στο Ιράν έπειτα από αιτήματα του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των ΗΑΕ

«Με αυτή τη μάταιη ελπίδα να αναγκάσει τον ιρανικό λαό και τους αξιωματούχους να παραδοθούν!», έγραψε ο Ρεζαΐ στο X.

«Η σιδηρά γροθιά των ισχυρών ενόπλων δυνάμεων και του μεγάλου ιρανικού έθνους θα τους αναγκάσει να υποχωρήσουν και να παραδοθούν», προσέθεσε.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κινδυνεύει ο γάμος σας; Ποιο το Νο1 σημάδι στο κρεβάτι που μπορεί να το αποκαλύπτει

Χάλκη: Συγκινητική υποδοχή της Ομάδας Αιγαίου και της HOPEgenesis

Συγκρατημένες οι απώλειες για τα ελληνικά ομόλογα από την κρίση στη Μέση Ανατολή

Τράπεζα της Ελλάδος: Οι αγορές αναμένουν αύξηση επιτοκίων 0,75% έως το τέλος του 2026 – Οι τελευταίες εκτιμήσεις

Το «απίστευτο» LED που θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
04:40 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Βολιβία: Βίαιες συγκρούσεις σε αντικυβερνητική διαδήλωση στη Λα Πας – Ένταλμα σύλληψης κορυφαίου συνδικαλιστικού στελέχους

Βίαιες συγκρούσεις ξέσπασαν τη Δευτέρα στην πρωτεύουσα της Βολιβίας μεταξύ αστυνομικών και δια...
02:41 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει ότι είναι «πολύ κοντά» μια συμφωνία με το Ιράν για τα πυρηνικά

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι καταγράφεται μια «πολύ θετική εξέλιξη»...
01:54 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Πυροβολισμοί σε τζαμί στο Σαν Ντιέγκο: Πέντε νεκροί ανάμεσά τους και οι δύο δράστες – Δείτε βίντεο

Δύο έφηβοι ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε ένα Ισλαμικό Κέντρο στο Σαν Ντιέγκο τη Δευτέρα και σκότωσαν ...
23:19 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Χάος στην Κένυα: Τέσσερις νεκροί και παράλυση της χώρας από τις τιμές των καυσίμων

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν στις διαδηλώσεις που ξέσπα...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν