Πυροβολισμοί σε τζαμί στο Σαν Ντιέγκο: Πέντε νεκροί ανάμεσά τους και οι δύο δράστες – Δείτε βίντεο

Δύο έφηβοι ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε ένα Ισλαμικό Κέντρο στο Σαν Ντιέγκο τη Δευτέρα και σκότωσαν τρεις άνδρες πριν αυτοκτονήσουν λίγα τετράγωνα μακριά, ανακοίνωσαν οι αμερικανικές αρχές χθες Δευτέρα για το περιστατικό πυροβολισμών με ρατσιστικό υπόβαθρο που έχει σημάνει συναγερμό στις ΗΠΑ. «Φρικτή» χαρακτήρισε την κατάσταση ο Ντόναλντ Τραμπ.

Αν και τα κίνητρα των φερόμενων ως δραστών παραμένουν άγνωστα μέχρι στιγμής, η επίθεση στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο διερευνάται ως έγκλημα μίσους, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Σαν Ντιέγκο, Σκοτ ​​Γουόλ, σε συνέντευξη Τύπου σε ένα πάρκο γειτονιάς απέναντι από το τζαμί.

«Σε αυτό το στάδιο, φαίνεται ότι οι ύποπτοι σκοτώθηκαν εξαιτίας τραυμάτων από σφαίρες, που προκάλεσαν οι ίδιοι στους εαυτούς τους», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο επικεφαλής της αστυνομικής διεύθυνσης του Σαν Ντιέγκο, ο Σκοτ Γουάλ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Συμπλήρωσε ότι οι «συνθήκες που οδήγησαν σε αυτό» θα αποκαλυφθούν τις επόμενες ημέρες.

Οι δύο νεκροί ύποπτοι για τους πυροβολισμούς, όπως αναφέρθηκε από τις αρχές, ήταν 17 και 19 ετών.

Μεταξύ των νεκρών ήταν ένας φύλακας ασφαλείας του τζαμιού, ο οποίος η αστυνομία πιστεύει ότι «έπαιξε καθοριστικό ρόλο» στο να μην είναι η επίθεση «πολύ χειρότερη», δήλωσε ο Γουόλ.

Το κέντρο είναι το μεγαλύτερο τζαμί στην κομητεία του Σαν Ντιέγκο και περιλαμβάνει το σχολείο Al Rashid που προσφέρει μαθήματα αραβικής γλώσσας, ισλαμικών σπουδών και του Κορανίου για μαθητές ηλικίας 5 ετών και άνω, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του.

«Όλα τα παιδιά είναι ασφαλή», δήλωσε ο Γουόλ, εμφανιζόμενος συγκινημένος. «Οι καρδιές μας είναι με τις οικογένειες που αυτή τη στιγμή ενημερώνονται για το τι έχει συμβεί στους αγαπημένους τους».

Η αστυνομία ανταποκρίθηκε εντός τεσσάρων λεπτών από τη στιγμή που ειδοποιήθηκε, είπε ο Γουόλ, αναφέροντας επίσης ότι οι δράστες βρέθηκαν νεκροί σε ένα όχημα σταματημένο στη μέση ενός δρόμου κοντά.

Φωτογραφίες από το σημείο έδειχναν περισσότερα από δώδεκα παιδιά να κρατιούνται χέρι-χέρι και να βγαίνουν από το πάρκινγκ του κέντρου, καθώς αυτό ήταν περικυκλωμένο από δεκάδες αστυνομικά οχήματα. Το λευκό τζαμί βρίσκεται σε μια γειτονιά με σπίτια, διαμερίσματα και εμπορικά κέντρα με μνεσανατολίτικα εστιατόρια και μαγαζιά.

Οι γονείς κατευθύνθηκαν σε μια κοντινή περιοχή για να παραλάβουν τα παιδιά τους.

Ο διευθυντής του τζαμιού, Ιμάμης Taha Hassane, χαρακτήρισε «εξαιρετικά εξωφρενικό να στοχεύουν έναν τόπο λατρείας».

«Όλοι οι χώροι λατρείας στην όμορφη πόλη μας θα πρέπει πάντα να προστατεύονται», είπε.

Πρόσθεσε ότι το κέντρο επικεντρώνεται στις διαθρησκευτικές σχέσεις και την οικοδόμηση σχέσεων κοινότητας και ότι μια ομάδα μη μουσουλμάνων είχε επισκεφθεί το τζαμί νωρίτερα τη Δευτέρα για να μάθει για το Ισλάμ.

Ντόναλντ Τραμπ: «Φρικτή κατάσταση»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι έχει ενημερωθεί για τα πρώτα στοιχεία και ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την κατάσταση, την οποία χαρακτήρισε «φρικτή».

«Αυτή είναι φρικτή κατάσταση. Μου έδωσαν κάποιες πρώτες πληροφορίες, αλλά θα επανεξετάσουμε την κατάσταση στενά», είπε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο.

Πηγές: AP, nbcnews, ΑΠΕ