Ντίλαν: Ο πρώτος σκύλος θεραπείας στο ΕΣΥ δίπλα στους ογκολογικούς ασθενείς του Νοσοκομείου «Μεταξά» – «Και μόνο που τον βλέπεις σε ηρεμεί»

Ο Ντίλαν, ένα λαμπραντόρ πέντε ετών, εντάχθηκε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ως ο πρώτος σκύλος θεραπείας και επισκέψεων στο Νοσοκομείο «Μεταξά». Ο σκύλος βρίσκεται δίπλα στους ογκολογικούς ασθενείς της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας και προσφέρει συντροφιά, επαφή και ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη κατά τη διάρκεια των θεραπειών τους.

Ο Ντίλαν συμμετέχει στη διαδικασία υποστήριξης των ασθενών μέσα από την επαφή ανθρώπου και ζώου. Οι ασθενείς περιγράφουν την παρουσία του ως μια αλλαγή που τους βοηθά να αισθάνονται πιο ήρεμοι μέσα στο νοσοκομειακό περιβάλλον.

«Περίμενα να τον δω, περίμενα σήμερα, γιατί λέω, θα πάω τη Δευτέρα, θα δω και τον Ντίλαν, είναι ψυχολογία. Και μόνο που τον βλέπεις σε ηρεμεί», δήλωσε μία ασθενής.

Ο σκύλος θεραπείας προσφέρει χάδια και αγκαλιές στους ασθενείς που κάνουν χημειοθεραπείες. Οι ασθενείς, σύμφωνα με όσα ανέφεραν στον ANT1, ανταποκρίνονται θετικά στην παρουσία του και περιγράφουν την εμπειρία τους με θετικό τρόπο.

«Μας ηρεμεί, μας δίνει γαλήνη και βλέπουμε ότι ενδιαφέρονται όλοι εδώ για μας», δήλωσε ασθενής στον ANT1.

Ο Ντίλαν έχει εκπαιδευτεί για να παραμένει ήρεμος μέσα στο νοσοκομείο και να προσφέρει υποστήριξη στους ανθρώπους που δοκιμάζονται. Η παρουσία του λειτουργεί συμπληρωματικά στο περιβάλλον φροντίδας της μονάδας.

«Είναι ευχάριστη η αλλαγή αυτή και νομίζω ότι κάνει και καλό στους ασθενείς», δήλωσε ένας άλλος ασθενής.

Ο διευθυντής του Νοσοκομείου «Μεταξά», Σαράντος Ευσταθόπουλος, μιλώντας στον ΑΝΤ1 αναφέρθηκε στον ρόλο του Ντίλαν και εξήγησε τον λόγο για τον οποίο το νοσοκομείο εντάσσει τον σκύλο θεραπείας στο καθημερινό πρόγραμμα υποστήριξης των ασθενών.

«Είναι ο πρώτος σταθερός υγειονομικός υπάλληλος του ΕΣΥ, γιατί ο κηδεμόνας του είναι υπάλληλος του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ο υποφαινόμενος δηλαδή», είπε αρχικά. Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Γιατί το κάνουμε αυτό; Γιατί ξέρουμε αποδεδειγμένα ότι μειώνει το άγχος, μειώνει το στρες, χαρίζει χαμόγελα».

Η εκπαιδεύτρια σκύλων θεραπείας, Κωνσταντίνα Θανάσουλα, εξήγησε ότι ο Ντίλαν έχει εκπαιδευτεί να ξεχωρίζει την ώρα της εργασίας από την καθημερινή ζωή του ως κατοικίδιο.

«Εφόσον μπει ο σκύλος μέσα στο νοσοκομείο και βάλουμε το στηθόλουρο, σημαίνει ότι πάμε για δουλειά», είπε αρχικά. Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Με το που τελειώσει η δουλειά, βγάζουμε το στηθόλουρό μας και είναι το κατοικίδιό μας, ο σκύλος μας, όπου βγαίνουμε έξω, πάμε βόλτες».