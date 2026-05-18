Βουλή: Την Τετάρτη στην Επιτροπή Θεσμών οι Τζαβέλλας και Δεμίρης – «Νίκη των κοινοβουλευτικών διαδικασιών» λέει η Κωνσταντοπούλου

Σε ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής καλούνται την ερχόμενη Τετάρτη 20 Μαΐου 2026 ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Θεμιστοκλής Δεμίρης, και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας.

Η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμίρη ορίσθηκε για τις 9.00 το πρωί, θα είναι κεκλεισμένων των θυρών (απόρρητη), σύμφωνα με το άρθρο 43Α του ΚτΒ και θα παρίσταται ο αρμόδιος υπουργός Επικρατείας ‘Ακης Σκέρτσος. Την κλήτευση σε ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ έχουν προκαλέσει με αιτήματά τους τα κόμματα της Αντιπολίτευσης.

Στη συνέχεια προγραμματίσθηκε να διεξαχθεί η ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, στη 1.00 το μεσημέρι. Η συνεδρίαση της ακρόασης του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την πρόσκληση, έχει ως ημερήσια διάταξη «θέματα που αφορούν σε λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης προς τον σκοπό της ενίσχυση της διαφάνειας».

Κωνσταντοπούλου: «Νίκη των κοινοβουλευτικών διαδικασιών και της αντιπολίτευσης»

«Ο επιμένων και η επιμένουσα νικά και οι επιμένοντες νικούν», δήλωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, μετά την πρόσκληση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κ. Τζαβέλλα και τον Διοικητή της ΕΥΠ, Θ. Δεμίρη, που απέστειλε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιστύλιο της Βουλής, τόνισε «είναι σήμερα τρανή απόδειξη πως όταν η αντιπολίτευση δρα συντονισμένα, όταν υπάρχει αποφασιστική ενεργοποίηση και δράση, τότε “μπορούν να κινηθούν βουνά”», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για «πρωτοβουλία της Πλεύσης Ελευθερίας».

Η κ. Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε «νίκη των κοινοβουλευτικών διαδικασιών και νίκη της αντιπολίτευσης, το γεγονός ότι αναγκάζεται η κυβερνητική πλειοψηφία να στέρξει και να ανταποκριθεί στο αίτημα των κομμάτων της αντιπολίτευσης να κληθούν αυτά τα δύο κομβικά πρόσωπα που πρέπει να απαντήσουν σε πολύ σοβαρές ερωτήσεις, σε σχέση με τη διαφάνεια στη λειτουργία των θεσμών της Δικαιοσύνης, της Εισαγγελίας, της ΕΥΠ και βέβαια σε σχέση με τις υποκλοπές».

Παράλληλα, σύμφωνα με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, «ήδη αποδεικνύεται ότι όχι απλώς το κοινοβουλευτικό πεδίο είναι το πεδίο όπου πρέπει να δώσουν εξηγήσεις οι εμπλεκόμενοι, αλλά και ότι εκεί όπου η κυβέρνηση χρονοτριβεί, εκεί όπου η κυβέρνηση αργεί και αργοπορεί να φέρει τα αιτήματα για Σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, εκεί η αντιπολίτευση ξέρει να ανοίγει και άλλους δρόμους».

Τέλος, η κ. Κωνσταντοπούλου συμπλήρωσε ότι θα είναι παρούσα στις δύο συνεδριάσεις, προκειμένου, όπως είπε «να ρίξουμε άπλετο φως, σε εκείνα που κάποιοι θέλουν να κρατούν στη σκιά και στο σκοτάδι. Ο ελληνικός λαός έχει βαρεθεί το σκοτάδι, θέλει το φως και εμείς είμαστε στο πλευρό του λαού, της κοινωνίας, της νέας γενιάς, των πολιτών που δικαιούνται Δημοκρατία, που δικαιούνται Κράτος Δικαίου, που δικαιούνται δημοκρατική διαφανή λειτουργία».