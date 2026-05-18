Τραγωδία στην Τουρκία: Έξι νεκροί και 8 τραυματίες σε διαδοχικές επιθέσεις στη Μερσίνη – Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη

Σκηνές πανικού και τρόμου εκτυλίχθηκαν στη Μερσίνη της Τουρκίας, όπου ένας 37χρονος άνδρας φέρεται να εξαπέλυσε διαδοχικές ένοπλες επιθέσεις σε διαφορετικές περιοχές, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους οκτώ.

Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές και το πρακτορείο Anadolu, ο δράστης, που αναφέρεται ως Μετίν Ο., ξεκίνησε την αιματηρή του πορεία από την περιοχή Darıpınarı της επαρχίας Çamlıyayla, όπου φέρεται να δολοφόνησε την 32χρονη πρώην σύζυγό του, Αρζού Οζντέν, χρησιμοποιώντας κυνηγετικό όπλο.

Άνοιξε πυρ σε εστιατόριο στον Ταρσό

Μετά τη δολοφονία της γυναίκας, ο δράστης επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του και κατευθύνθηκε προς την περιοχή Kadelli Dörtler του Ταρσού, όπου σταμάτησε έξω από εστιατόριο που ανήκε στον Σαμπρί Παν και άνοιξε πυρ με καραμπίνα προς το κατάστημα.

Από την επίθεση σκοτώθηκαν ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου Σαμπρί Παν, ο οποίος υπέκυψε αργότερα στο νοσοκομείο, και ο 18χρονος εργαζόμενος Αχμέτ Ερτζάν Τζαν, που πέθανε επί τόπου.

Συνέχισε να πυροβολεί κατά τη διαδρομή διαφυγής

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης συνέχισε την πορεία του μετά την επίθεση στο εστιατόριο, πυροβολώντας σε διαφορετικά σημεία της περιοχής καθώς προσπαθούσε να διαφύγει.

Στην περιοχή Kaburgediği σκότωσε τον 16χρονο Γιουσούφ Οκτάι, ο οποίος εκείνη τη στιγμή έβοσκε ζώα, ενώ λίγο αργότερα πυροβόλησε και σκότωσε τον 50χρονο οδηγό φορτηγού Αμπντουλάχ Κοτζά κοντά στο σπίτι του στη συνοικία Yeniköy.

Κατά τη διάρκεια της αιματηρής διαδρομής του τραυματίστηκαν ακόμη επτά άνθρωποι από πυροβολισμούς. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο κρατικό νοσοκομείο του Ταρσού, ενώ οι Αρχές ανέφεραν ότι ο αριθμός των τραυματιών ενδέχεται να αυξηθεί.

Μεγάλη επιχείρηση από αστυνομία και χωροφυλακή

Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των τουρκικών δυνάμεων ασφαλείας. Αστυνομία και χωροφυλακή έχουν στήσει μπλόκα σε Ταρσό, Τσαμλιγιαϊλά και Ποζαντί, ενώ στις έρευνες συμμετέχουν ελικόπτερα και drones.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας που δημοσιεύθηκαν στα τουρκικά μέσα καταγράφουν τη στιγμή που ο δράστης φτάνει έξω από το εστιατόριο και ανοίγει πυρ από το αυτοκίνητό του προς ανθρώπους που βρίσκονταν μπροστά από το κατάστημα πριν τραπεί σε φυγή.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα ακριβή κίνητρα της επίθεσης, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για προσωπικές διαφορές.