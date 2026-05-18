ΗΠΑ: Απορρίφθηκε η μήνυση του Έλον Μασκ κατά της OpenAI και του Σαμ Άλτμαν

Αμερικανικό δικαστήριο στην Καλιφόρνια απέρριψε τη μεγάλη δικαστική μάχη του Έλον Μασκ εναντίον της OpenAI και του διευθύνοντος συμβούλου της, Σαμ Άλτμαν, βάζοντας τέλος σε μία από τις πιο ηχηρές συγκρούσεις στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι ένορκοι αποφάσισαν ομόφωνα ότι η αγωγή του Μασκ είχε κατατεθεί εκπρόθεσμα, καθώς είχε λήξει το χρονικό περιθώριο μέσα στο οποίο μπορούσε να κινηθεί νομικά, αναφέρει το BBC.

Ο Μασκ κατηγορούσε την OpenAI ότι «πρόδωσε» τον αρχικό της σκοπό

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας υποστήριζε ότι ο Σαμ Άλτμαν παραβίασε τη συμφωνία ίδρυσης της OpenAI, μετατρέποντας την εταιρεία από μη κερδοσκοπικό οργανισμό σε κερδοσκοπική επιχείρηση.

Ο Μασκ είχε χρηματοδοτήσει την OpenAI με περίπου 38 εκατομμύρια δολάρια και ισχυριζόταν ότι είχε δώσει τα χρήματα επειδή η εταιρεία παρουσιαζόταν ως οργανισμός που θα ανέπτυσσε τεχνητή νοημοσύνη «για το καλό της ανθρωπότητας».

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο ίδιος δήλωσε: «Δεν είναι σωστό να λεηλατείς μια φιλανθρωπική οργάνωση. Αν επιτρέπεται αυτό, τότε καταστρέφεται ολόκληρη η βάση της φιλανθρωπίας».

Ο Άλτμαν απάντησε ότι ο Μασκ ήθελε τον έλεγχο της εταιρείας

Από την πλευρά του, ο Σαμ Άλτμαν κατέθεσε ότι ο Μασκ όχι μόνο είχε συμφωνήσει με την ιδέα η OpenAI να εξελιχθεί σε κερδοσκοπική εταιρεία, αλλά επιθυμούσε και να αποκτήσει τον έλεγχό της.

Μάλιστα περιέγραψε μία έντονη συζήτηση μεταξύ των συνιδρυτών:

«Όταν τον ρώτησαν τι θα συμβεί αν πεθάνει ενώ έχει τον έλεγχο της εταιρείας, απάντησε κάτι σαν: “ίσως να περάσει στα παιδιά μου”».

Στη δίκη κατέθεσε ακόμη και ο CEO της Microsoft

Η δίκη διήρκεσε τρεις εβδομάδες και οι ένορκοι εξέτασαν εσωτερική αλληλογραφία και μαρτυρίες κορυφαίων στελεχών της τεχνολογίας.

Μεταξύ των μαρτύρων ήταν:

ο ίδιος ο Έλον Μασκ

ο Σαμ Άλτμαν

ο διευθύνων σύμβουλος της Microsoft, Σάτια Ναντέλα

Ο Μασκ είχε κατηγορήσει και τη Microsoft ότι βοήθησε την OpenAI να απομακρυνθεί από τον αρχικό μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα της.

Ωστόσο, μετά την απόφαση των ενόρκων, οι υπόλοιπες κατηγορίες απορρίφθηκαν επίσης.

Η OpenAI μίλησε για «τεράστια νίκη»

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, εκπρόσωπος της OpenAI χαρακτήρισε την εξέλιξη:

«τεράστια νίκη».

«Αυτό δεν ήταν τίποτα άλλο από μία προσπάθεια του κ. Μασκ να επιβραδύνει έναν ανταγωνιστή», δήλωσε ο εκπρόσωπος της εταιρείας έξω από το δικαστήριο.

Ο δικηγόρος της OpenAI, Γουίλιαμ Σάβιτ, υποστήριξε ότι η αγωγή του Μασκ: «δεν είχε καμία σχέση με την πραγματικότητα» και ότι οι ένορκοι κατέληξαν πως ο επιχειρηματίας δεν έλεγε την αλήθεια για την ίδρυση της εταιρείας.

Η ρήξη των δύο πλευρών

Ο Έλον Μασκ και ο Σαμ Άλτμαν συνίδρυσαν την OpenAI το 2015.

Ο Μασκ αποχώρησε από την εταιρεία το 2018, όταν — σύμφωνα με την κατάθεση του Άλτμαν — οι υπόλοιποι συνιδρυτές αρνήθηκαν να του παραχωρήσουν τον έλεγχο της εταιρείας.

Σήμερα η OpenAI βρίσκεται πίσω από το ChatGPT και θεωρείται μία από τις ισχυρότερες εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης στον κόσμο.