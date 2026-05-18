Τουρκία: Βίντεο καταγράφει τη στιγμή της αιματηρής επίθεσης στο εστιατόριο στη Μερσίνη – Αναζητούν τον 17χρονο δράστη

Βίντεο καταγράφει τη στιγμή της αιματηρής επίθεσης σε εστιατόριο στη Μερσίνη, στη νότια Τουρκία.

Η επίθεση σημειώθηκε τις μεσημβρινές ώρες στην περιοχή Ταρσός της Μερσίνης, προκαλώντας πανικό σε θαμώνες και περαστικούς. Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη οκτώ τραυματίστηκαν από την ένοπλη επίθεση, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης που επικαλείται το AFP.

Σύμφωνα με τις τουρκικές Αρχές, ο 17χρονος Μετίν Ο., ο οποίος φέρεται να είχε προσωπικές διαφορές με τους ιδιοκτήτες του καταστήματος, έφτασε με αυτοκίνητο έξω από το εστιατόριο που ανήκε στους αδελφούς Σαμπρί και Σαμέτ Παν και άνοιξε πυρ με καραμπίνα.

Από τους πυροβολισμούς σκοτώθηκαν ο ιδιοκτήτης του καταστήματος Σαμπρί Παν και ο εργαζόμενος Αχμέτ Ερτζάν Τζαν.

Σκότωνε ανθρώπους κατά τη διαδρομή διαφυγής

Μετά την επίθεση στο εστιατόριο, ο δράστης διέφυγε με όχημα και συνέχισε την αιματηρή πορεία του σε άλλες περιοχές της Μερσίνης, αναφέρει το πρακτορείο IHA.

Στην περιοχή Kaburgediği πυροβόλησε και σκότωσε τον Γιουσούφ Οκτάι, ο οποίος έβοσκε ζώα, ενώ στη συνοικία Yenimahalle δολοφόνησε και τον οδηγό φορτηγού Αμπντουλάχ Κοτζά κοντά στο σπίτι του.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης τραυματίστηκαν ακόμη οκτώ άνθρωποι.

Mersin’de 4 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı kameradahttps://t.co/IKKzgXrVHr pic.twitter.com/S6KsIDkfNu — İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) May 18, 2026

Η στιγμή της επίθεσης καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας του εστιατορίου κατέγραψαν καρέ-καρέ τη στιγμή της ένοπλης επίθεσης.

Στα πλάνα φαίνεται ο δράστης να φτάνει με αυτοκίνητο έξω από το κατάστημα και να ανοίγει πυρ εναντίον δύο ατόμων που βρίσκονταν μπροστά από το εστιατόριο πριν διαφύγει από το σημείο.

Μεγάλη επιχείρηση για τη σύλληψη του δράστη

Μετά το περιστατικό, στην περιοχή αναπτύχθηκαν ισχυρές δυνάμεις χωροφυλακής και διασώστες.

Οι τουρκικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του υπόπτου, με τη συνδρομή ακόμη και ελικοπτέρου.