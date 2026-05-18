Παυλίνα Βουλγαράκη: Οι φωτογραφίες από την βάπτιση της κόρης της και το γλυκό μήνυμα – «Μια υπόσχεση των μεγάλων προς το παιδί…»

Ιδιαίτερες στιγμές έζησε η Παυλίνα Βουλγαράκη το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, καθώς βάπτισε την κόρη της στην Κρήτη. Τη Δευτέρα 18 Μαΐου, η γνωστή καλλιτέχνις έκανε μία ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram, για το Μυστήριο.

Υπενθυμίζεται ότι η Παυλίνα Βουλγαράκη έφερε στον κόσμο τη κόρη της, στις 30 Μαΐου του 2025.

Η τρυφερή ανάρτηση της τραγουδίστριας

Στη δημοσίευσή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η αγαπημένη ερμηνεύτρια μοιράστηκε με τους ακολούθους της μερικά στιγμιότυπα από την βάπτιση.

Η κόρης της Παυλίνας Βουλγαράκη πήρε το όνομα Ερωφίλη. Όπως βλέπουμε και στις φωτογραφίες, το ροζ χρώμα κυριάρχησε στο χαρμόσυνο γεγονός. Παράλληλα τα λουλούδια που είχαν διακοσμηθεί, δημιουργούσαν ένα παραμυθένιο σκηνικό.

Η καλλιτέχνις, στη λεζάντα της ανάρτησής της έχει γράψει: «Μια υπόσχεση των μεγάλων προς το παιδί ότι δεν θα διασχίσει τη ζωή μόνο του.

Αποφασίστηκε πριν δύο εβδομάδες. Με πολύ λίγους και καλούς. Εννοείται ότι πήγαμε τελευταίες στην εκκλησία, ξεχάσαμε τον σταυρό, ανταλλάζαμε ρούχα την ίδια μέρα το πρωί, φεύγοντας ξεχάσαμε τα βαφτιστικά, γυρίσαμε πίσω να τα πάρουμε, ο Αντώνης εντωμεταξύ άψογος σε όλα -κι ό,τι άλλο μπορεί να φαντάζεται κανείς που μας ξέρει.

Αλλά όσοι αγαπάμε ήταν μαζί μας κι όσοι δεν μπόρεσαν πάλι εκεί τους νιώθαμε. Η Ερωφίλη μου θα έχει στην ζωή της δύο νονούς που αγαπάω πολύ και τους αγαπάει κι εκείνη. Αυθεντικούς, ακέραιους, ζεστούς , δοτικούς και γεμάτους καλοσύνη.

Χωρίς την πολύτιμη Αρετή δεν θα το είχαμε καταφέρει. Τα άφησα όλα πάνω της! Σε ευχαριστώ Αρετή μου που κατάλαβες ακριβώς τι είχα στο μυαλό μου και το έκανες πραγματικότητα . Σ’ ευχαριστώ μανούλα μου που έφτιαξες τις μπομπονιέρες στην κεραμική! Διονύση Βουλγαράκη και Δημήτρη Γκάνιο ευχαριστώ που υπάρχετε.

Υ.γ. Δεν ξέρω πού κρυβόταν ο αδερφός μου ο Απόστολος δεν κατάφερα να βρω φωτό του».