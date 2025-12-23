Παυλίνα Βουλγαράκη: «Με το που γεννήθηκε η κόρη μου, μου δόθηκε ένα κίνητρο προς το φως»

Τον Μάιο του 2025 η Παυλίνα Βουλγαράκη έγινε για πρώτη φορά μητέρα, με την τραγουδίστρια να φέρνει στον κόσμο την κόρη της. Η καλλιτέχνις έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά και εκεί μίλησε για τη μητρότητα και το παιδί της, τονίζοντας τον θετικό ρόλο που έχει παίξει το μωρό της στη ζωή της.

Ακόμα, αναφέρθηκε στο δέσιμο που ένιωσε αμέσως με την κόρη της, με την Παυλίνα Βουλγαράκη να σημειώνει ότι δεν ήταν «αυτό το μαγικό», αλλά ήταν πάρα πολύ ανοιχτή «μέρα με τη μέρα, να την γνωρίσω και να συνδεθούμε».

Μιλώντας για το πώς βιώνει τη μητρότητα, η Παυλίνα Βουλγαράκη εξομολογήθηκε πως: «Ενώ ήμουν φοβισμένη, γιατί είμαι ασταθής γενικά ψυχολογικά, δηλαδή περνάω φάσεις, μπορεί να είμαι πολύ λυπημένη, μετά πολύ χαρούμενη, παρατήρησα ότι με το που γεννήθηκε η κόρη μου, μου δόθηκε ένα κίνητρο προς το φως, τη χαρά και τη ζωή!».

Σε ερώτηση για το αν ήταν δύσκολο το κομμάτι μετά τη γέννηση του παιδιού της, με την δημοσιογράφο να σημειώνει ότι πολλές γυναίκες βιώνουν την επιλόχειο κατάθλιψη, η τραγουδίστρια απάντησε ότι: «Ενώ πραγματικά ήμουν και παραμένω υποψήφια 100% για να τα βιώσω όλα αυτά, σε σχέση με το ιστορικό μου και την ιδιοσυγκρασία μου, δεν μου συνέβη τίποτα από όλα αυτά. Δηλαδή αμέσως ένιωσα ένα δέσιμο. Όχι αυτό το μαγικό, ότι την είδα και λέω “πω πω το θαύμα της ζωής”. Καμία σχέση, αλλά ήμουν πάρα πολύ ανοιχτή μέρα με τη μέρα, να την γνωρίσω και να συνδεθούμε».