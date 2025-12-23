Παυλίνα Βουλγαράκη: «Με το που γεννήθηκε η κόρη μου, μου δόθηκε ένα κίνητρο προς το φως»

Σύνοψη από το

  • Η Παυλίνα Βουλγαράκη, που έγινε μητέρα τον Μάιο του 2025, μίλησε για τη μητρότητα και τον θετικό ρόλο που έχει παίξει η κόρη της στη ζωή της.
  • Όπως εξομολογήθηκε στη συνέντευξή της, «με το που γεννήθηκε η κόρη μου, μου δόθηκε ένα κίνητρο προς το φως, τη χαρά και τη ζωή!».
  • Η τραγουδίστρια δεν βίωσε επιλόχειο κατάθλιψη, αν και θεωρούσε τον εαυτό της υποψήφια, και ένιωσε δέσιμο με την κόρη της, όχι «αυτό το μαγικό», αλλά μέρα με τη μέρα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Παυλίνα Βουλγαράκη
Φωτογραφία: Instagram/pavlina__voulgaraki

Τον Μάιο του 2025 η Παυλίνα Βουλγαράκη έγινε για πρώτη φορά μητέρα, με την τραγουδίστρια να φέρνει στον κόσμο την κόρη της. Η καλλιτέχνις έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά και εκεί μίλησε για τη μητρότητα και το παιδί της, τονίζοντας τον θετικό ρόλο που έχει παίξει το μωρό της στη ζωή της.

Ακόμα, αναφέρθηκε στο δέσιμο που ένιωσε αμέσως με την κόρη της, με την Παυλίνα Βουλγαράκη να σημειώνει ότι δεν ήταν «αυτό το μαγικό», αλλά ήταν πάρα πολύ ανοιχτή «μέρα με τη μέρα, να την γνωρίσω και να συνδεθούμε».

Μιλώντας για το πώς βιώνει τη μητρότητα, η Παυλίνα Βουλγαράκη εξομολογήθηκε πως: «Ενώ ήμουν φοβισμένη, γιατί είμαι ασταθής γενικά ψυχολογικά, δηλαδή περνάω φάσεις, μπορεί να είμαι πολύ λυπημένη, μετά πολύ χαρούμενη, παρατήρησα ότι με το που γεννήθηκε η κόρη μου, μου δόθηκε ένα κίνητρο προς το φως, τη χαρά και τη ζωή!».

Σε ερώτηση για το αν ήταν δύσκολο το κομμάτι μετά τη γέννηση του παιδιού της, με την δημοσιογράφο να σημειώνει ότι πολλές γυναίκες βιώνουν την επιλόχειο κατάθλιψη, η τραγουδίστρια απάντησε ότι: «Ενώ πραγματικά ήμουν και παραμένω υποψήφια 100% για να τα βιώσω όλα αυτά, σε σχέση με το ιστορικό μου και την ιδιοσυγκρασία μου, δεν μου συνέβη τίποτα από όλα αυτά. Δηλαδή αμέσως ένιωσα ένα δέσιμο. Όχι αυτό το μαγικό, ότι την είδα και λέω “πω πω το θαύμα της ζωής”. Καμία σχέση, αλλά ήμουν πάρα πολύ ανοιχτή μέρα με τη μέρα, να την γνωρίσω και να συνδεθούμε».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς μας επηρεάζει η Χριστουγεννιάτικη μουσική; Τι μπορεί να σημαίνει αν δεν σας αρέσει

Συμβουλές για να αποφευχθούν παιδικά ατυχήματα τα Χριστούγεννα

ΔΥΠΑ – Κοινωνικός Τουρισμός: Έως 6 διανυκτερεύσεις για χειμερινές διακοπές των κατόχων voucher – Τι ισχύει για τα ακτοπλοϊκ...

ΔΥΠΑ: Πότε ολοκληρώνεται το πρόγραμμα επιταγών αγοράς βιβλίων – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
21:05 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: «Δεν προβάλλω πλέον την προσωπική μου ζωή, νομίζω ότι δεν αφορά και τον κόσμο αυτό»

Την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου συνάντησαν σε έξοδό της οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών. ...
20:45 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Τι συμβαίνει με Καρύδη – Αθερίδη: Οι φήμες για τη σχέση τους

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν τις τελευταίες ώρες φήμες που αφορούν στη σχέση της Σμαράγδας Κ...
20:12 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Τάσος Χαλκιάς: Ιδιαίτερα «φορετοί» άνθρωποι στον χώρο του θεάτρου δεν μπαίνουν – Στους ηθοποιούς δεν μπορεί να επιβάλλει κανείς κανέναν

Συνέντευξη στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου παραχώρησε ο Τάσος Χαλκιάς....
19:20 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Έφη Παπαθεοδώρου: «Το “Παρά Πέντε” μου θυμίζει την Ειρήνη Κουμαριανού και στενοχωριέμαι που δεν την έχω δίπλα μου»

Τον Σεπτέμβριο του 2005 έκανε πρεμιέρα στο MEGA το «Παρά Πέντε». Η σειρά γρήγορα αγαπήθηκε από...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα