Παυλίνα Βουλγαράκη: Ψάχνει σπίτι στην Κρήτη

Παράλληλα με τις καλλιτεχνικές δραστηριότητές της και τα podcast στην ΕΡΤ, η Παυλίνα Βουλγαράκη ετοιμάζεται να στεγάσει μόνιμα στη Μεγαλόνησο την οικογενειακή της ευτυχία με τον σύντροφό της Στέφανο και τη μοναχοκόρη τους, Ερωφίλη.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Τέσσερα projects ζωής τρέχει παράλληλα αυτό το διάστημα η ταλαντούχα ερμηνεύτρια και δημιουργός Παυλίνα Βουλγαράκη.

Με ενθουσιασμό μικρού παιδιού ετοιμάζει τη νέα σειρά podcast της ertecho «Ελα λίγο πιο κοντά», τον νέο της δίσκο, για τον οποίο ηχογραφεί ακατάπαυστα, τη βάφτιση της κόρης της, αλλά και την εύρεση σπιτιού στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου πρόκειται να μετακομίσει μόνιμα με τον σύντροφό της, Στέφανο.

Η ιδέα για τα podcast γεννήθηκε την περίοδο της καραντίνας και παρότι την υλοποίησε εντελώς ερασιτεχνικά, με ηχογράφηση από το κινητό, η επιτυχία ήταν μεγάλη.

Το κοινό ανταποκρίθηκε με θέρμη στο εγχείρημα και κάπως έτσι η ιδέα ωρίμασε και ήρθε η στιγμή η Παυλίνα να την εξελίξει και επαγγελματικά.

Πέντε χρόνια μετά, έχοντας ακυρώσει όλες τις προγραμματισμένες εμφανίσεις της προκειμένου να μη λείψει ούτε ένα βράδυ από το μωρό της, η ΕΡΤ τής έδωσε τη δυνατότητα να δουλεύει πρωί.

Παράλληλα, κάνει κύκλους μουσικοθεραπείας, δηλαδή βιωματική θεραπεία μέσα από τη μουσική, σε ομάδες ενηλίκων και παιδιών. Η Π. Βουλγαράκη γράφει ασταμάτητα για τον νέο δίσκο που ετοιμάζει και αναμένεται ξεχωριστός λόγω των καινούργιων συναισθημάτων που της έχει χαρίσει η μητρότητα.

Αν και το οικογενειακό σπίτι τους είναι προς το παρόν στην Αθήνα, τόσο εκείνη όσο και ο σύντροφός της κατάγονται από την Κρήτη και σκοπός τους είναι τον επόμενο Σεπτέμβριο να μετακομίσουν μόνιμα εκεί.

Ο Στέφανος έχει μεγαλώσει στο Ηράκλειο, εκεί ζουν οι γονείς του, και η απόφαση του ζευγαριού να κάνει την πόλη τη νέα έδρα του ήρθε σχεδόν αβίαστα. Βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης του σπιτιού που θα φιλοξενήσει την οικογενειακή ευτυχία τους και θα αποτελέσει το ιδανικό σκηνικό για τις παιδικές αναμνήσεις της κόρης τους.

Από την Κρήτη, η Π. Βουλγαράκη θα συνεχίσει τα podcast, ενώ έχει ήδη φιλοξενήσει τον Σκουλά και τον Λουδοβίκο των Ανωγείων, εκπομπές που βρίσκονται στο στάδιο του μοντάζ.

Στα podcast επιστρατεύει τόσο τη μουσική της ιδιότητα, όσο και την ιδιότητα της ψυχολόγου, με ιδιαίτερα θέματα αλλά και πρόσωπα όπως η Δήμητρα Γαλάνη, με την οποία έδωσαν οδηγίες επιβίωσης προς καλλιτέχνες.

Συναντά επίσης ακαδημαϊκούς, όπως η καθηγήτρια ψυχιατρικής Μένη Μαλλιώρη και η ακαδημαϊκός και συγγραφέας Φωτεινή Τσαλίκογλου. Πριν από τη μετακόμιση, συγκεκριμένα το καλοκαίρι, όπως έχει ήδη αποκαλύψει η Realnews, η Π. Βουλγαράκη θα κάνει τη βάφτιση της κόρης της, η οποία θα πάρει το όνομα Ερωφίλη, από τη γιαγιά του Στέφανου.

Νονά θα είναι η στενή φίλη της τραγουδίστριας, Μαρία Κασιμάτη-Τσούτσια, η οποία εργάζεται στον χώρο της τέχνης. Οσο για τον γάμο; Προς το παρόν η Παυλίνα και ο Στέφανος δεν επιθυμούν να παντρευτούν, αφήνουν, ωστόσο, ανοιχτό το ενδεχόμενο για το μέλλον.