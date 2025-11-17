Βόλος: Σύλληψη 58χρονου λιμενικού για βιασμούς ανηλίκων – Πώς μια έρευνα διαφθοράς αποκάλυψε τη φρίκη

Συγκλονιστικές καταθέσεις μετά τη σύλληψη 58χρονου λιμενικού στον Βόλο.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΝΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Σοκ προκαλεί η αποκάλυψη της δράσης του ανώτερου αξιωματικού του Λιμενικού Σώματος στον Βόλο, ο οποίος κατηγορείται για ασελγείς πράξεις με ανηλίκους έναντι αμοιβής, ενώ εις βάρος του έχει σχηματιστεί και δεύτερη δικογραφία για δωροδοκία και παράβαση καθήκοντος. Η είδηση πως ο 58χρονος αξιωματικός προσέγγιζε παιδιά ηλικίας 14-15 ετών, ακόμα και έξω από τα σχολεία τους, με στόχο να τα πληρώσει για να ικανοποιήσει τις σεξουαλικές ορέξεις του, έπεσε σαν βόμβα στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων παρακολουθούσε τον 58χρονο από τον Μάιο του 2025, ύστερα από καταγγελία για διαφθορά. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο λιμενικός είχε προχωρήσει σε γενετήσιες πράξεις με τουλάχιστον τέσσερα παιδιά, έναντι αμοιβής 20 ευρώ για το καθένα! Η έρευνα, μάλιστα, των Αρχών συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξαν και άλλα ανήλικα θύματα. Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές στη Realnews, δεν αποκλείεται ο 58χρονος να είχε προβεί σε αντίστοιχες πράξεις και στο παρελθόν.

Η σύλληψη

Ο αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος, αντιπλοίαρχος στον βαθμό, συνελήφθη την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου όταν εισήλθε στην είσοδο πολυκατοικίας, όπου διατηρεί διαμέρισμα, παρέα με δύο ανήλικα παιδιά που προηγουμένως είχε παραλάβει με τη μοτοσικλέτα του έξω από γυμνάσιο στη Νέα Ιωνία Βόλου. Συνελήφθη με τη διαδικασία του αυτοφώρου από στελέχη των Αδιάφθορων της ΕΛ.ΑΣ. και στη συνέχεια σχηματίστηκε δικογραφία για γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.

Αν και ο ίδιος αρνήθηκε την οποιαδήποτε εμπλοκή του στις πράξεις που του καταλογίζονται και δήλωσε άγνοια, τα δύο παιδιά, καταγωγής Ρομά, παρουσία παιδοψυχολόγου, στις καταθέσεις τους παραδέχθηκαν ότι συνάντησαν τον 58χρονο προκειμένου να προβούν σε σεξουαλικές πράξεις μαζί του, για τις οποίες θα λάμβαναν έκαστο το ποσό των 20 ευρώ. Μάλιστα, αποκάλυψαν στους αστυνομικούς ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που συναντούσαν τον λιμενικό και ότι κατά το παρελθόν τόσο ο αδερφός του ενός παιδιού όσο και ένας φίλος τους, τον οποίο κατονόμασαν, είχαν προχωρήσει σε αντίστοιχες σεξουαλικές πράξεις. Σε μία περίπτωση, μάλιστα, στις πράξεις συμμετείχε και ένας ακόμη άνδρας.

Οι αστυνομικοί, στο πλαίσιο της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην οικία και στο όχημα του 58χρονου, κατέσχεσαν το κινητό τηλέφωνό του, καθώς και τρία κλινοσκεπάσματα και δύο καλύμματα θέσεων αυτοκινήτου, τα οποία απεστάλησαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις και ενδεχόμενη ύπαρξη γενετικού υλικού.

Δεύτερη δικογραφία

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, ο εν λόγω λιμενικός αντιμετωπίζει και άλλες κατηγορίες, στο πλαίσιο δεύτερης δικογραφίας. O 58χρονος, ένας ιδιώτης, ιδιοκτήτης πλοίου, και ακόμη ένας αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, παράβαση καθήκοντος και ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος, πράξεις που φέρεται να τέλεσαν με αφορμή τη διενέργεια ελέγχων σε πλοία. Ειδικότερα, από τη διερεύνηση της υπόθεσης, διαπιστώθηκε η λήψη χρηματικού ποσού ύψους 5.000 ευρώ από ιδιώτη προκειμένου να μη διενεργηθεί έλεγχος σε κατάπλου πλοίου στην περιοχή της Φθιώτιδας, με τη συμμετοχή έτερου αξιωματικού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Το εν λόγω συμβάν έλαβε χώρα στις 26 Σεπτεμβρίου. Από την έρευνα προέκυψε και δεύτερο περιστατικό δωροδοκίας, ύψους 3.000 ευρώ, από τον ίδιο ιδιοκτήτη για παρόμοιο περιστατικό.

«Δεν ήξερα τίποτα»

Σε δηλώσεις της σε τοπικά ΜΜΕ, η σύζυγος του 58χρονου λιμενικού, δηλώνοντας συγκλονισμένη, τόνισε ότι δεν γνώριζε τίποτα για τα παιδιά, ωστόσο αποκάλυψε ότι υποπτευόταν πως είχε σχέσεις με άνδρες. «Τι να σας πω, εγώ δεν γνώριζα τίποτα. Δεν έχω μιλήσει μαζί του. Έπεσα από τα σύννεφα. Δεν ήξερα τίποτα, δεν γνώριζα τίποτα. Αυτό που θέλω είναι να προστατεύσω τα παιδιά μου. Αυτό με νοιάζει πιο πολύ. Προβλήματα στον γάμο μας είχαμε, όπως όλα τα ζευγάρια. Δεν είχαμε χωρίσει, μέναμε μαζί. Η μεγάλη κόρη μας ξέρει ότι ο πατέρας της κρατείται, αλλά από την υπηρεσία του, όχι πως έχει κάποια σχέση με ανήλικα. Και ξέρει ότι δεν θα τον δει ποτέ. Ο μικρός μου δεν ξέρει τίποτα», είπε.

Η ίδια παραδέχθηκε ότι είχε υποψιαστεί πως κάτι δεν πήγαινε καλά. «Εγώ νόμιζα ότι πάει με άνδρες και δεν του έλεγα τίποτα. Είναι και πατέρας των παιδιών μου. Να ήξερα ότι είναι παιδιά, με τίποτα δεν το ήξερα. Θα τον είχα καταγγείλει αμέσως αν το ήξερα αυτό. Είμαστε 11 χρόνια παντρεμένοι. Όταν προσπάθησα να του μιλήσω, το αρνήθηκε». Σημειώνεται ότι ο 58χρονος, που μετά την απολογία του κρίθηκε προφυλακιστέος με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, είναι πολύ γνωστός στην τοπική κοινωνία, διατηρώντας επαφές με σημαίνοντα πρόσωπα, ενώ είναι παντρεμένος και έχει δύο μικρά παιδιά. Στο παρελθόν, ο βαθμοφόρος του Λιμενικού του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου είχε υπηρετήσει στην Αλόννησο, μετά στη Στυλίδα και κατέληξε στον Βόλο καθώς υπήρχαν παράπονα για τη συμπεριφορά του.