Το σχέδιο για φθηνότερη ενέργεια στις βιομηχανίες- Τι προβλέπει το «ιταλικό μοντέλο» για να μειωθεί το κόστος

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος προκειμένου να ολοκληρωθεί το σχέδιο για τη μείωση του ενεργειακού κόστους στη βιομηχανία. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δεσμευθεί ότι θα υπάρξει λύση για να αντιμετωπισθεί το υψηλό ενεργειακό κόστος.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Τον περασμένο μήνα στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ ο πρωθυπουργός είχε αναφέρει ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί προσεκτικά τι κάνουν οι άλλες χώρες και αναζητεί τα κατάλληλα εργαλεία για να γίνει πιο ανταγωνιστική η ελληνική βιομηχανία.

«Πολύ σύντομα θα καταλήξουμε. Η λύση πρέπει να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, να είναι εντός των δημοσιονομικών περιθωρίων και να στηρίζει πρωτίστως τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις, αλλά να έχει και μια διευρυμένη περίμετρο ωφελουμένων», είχε τονίσει χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνοντας το στίγμα για τις αλλαγές που θα επακολουθήσουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Στόχος της κυβέρνησης είναι να υιοθετηθεί ο βέλτιστος μηχανισμός στήριξης, ειδικά για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, προκειμένου να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να μπορούν να προσφέρουν τα παραγόμενα προϊόντα σε καλύτερες τιμές. Κυρίως όμως το ενεργειακό κόστος αποτελεί το μεγαλύτερο «αγκάθι» για τις βιομηχανίες, με τον πρόεδρο του ΣΕΒ Σπύρο Θεοδωρόπουλο να προειδοποιεί πριν από λίγες εβδομάδες ότι υπάρχει κίνδυνος για ηχηρά λουκέτα μεγάλων βιομηχανιών.

Την ίδια στιγμή πριν από λίγες ημέρες ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος έδωσε το στίγμα των παρεμβάσεων που θα γίνουν, τονίζοντας ουσιαστικά ότι πολύ σύντομα η κυβέρνηση θα απαντήσει στις προτάσεις που έχει υποβάλει ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων. Προτάσεις που βασίζονται στο ιταλικό μοντέλο, προσαρμοσμένες στις ανάγκες που έχουν οι ελληνικές βιομηχανίες, καθώς έχουν ήδη εγκριθεί για την Ιταλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα υπάρχουν καθυστερήσεις. Τόσο η κυβέρνηση όσο και οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας ομονοούν ότι θα πρέπει να παρθούν άμεσα αποφάσεις, να καμφθούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια έτσι ώστε να δοθεί η πολυπόθητη «ενεργειακή ανάσα» στις βιομηχανίες που τόσο πολύ έχουν ανάγκη.

Τι προβλέπει

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες το σχέδιο βρίσκεται στην τελική ευθεία και πολύ σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ουσιαστικά οι βιομηχανίες θα αποκτήσουν πρόσβαση σε φθηνότερη ηλεκτρική ενέργεια, σταθερή για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, που θα φτάνει ακόμη και τα 3 χρόνια. Οι βιομηχανίες που θα μπουν στο πρόγραμμα για να προμηθεύονται φθηνή ενέργεια θα πρέπει να συμμετέχουν σε δράσεις προκειμένου να κάνουν επενδύσεις για την παραγωγή πράσινης ενέργειας μέσω Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Στη συνέχεια οι βιομηχανίες θα υποχρεούνται να επιστρέψουν περισσότερη ενέργεια που λάμβαναν σε χαμηλότερη τιμή, που δεν αποκλείεται να είναι και η διπλάσια.

Έτσι σύμφωνα με γνώστες του θέματος σε γενικές γραμμές στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός παροχής «ενεργειακών δανείων» ο οποίος θα περιλαμβάνει και αρκετές διασφαλίσεις σε περίπτωση που μια βιομηχανία δεν μπορέσει τελικά να «επιστρέψει» την ενέργεια που δανείστηκε για το χρονικό διάστημα το οποίο θα ορισθεί.

Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες η διαδικασία της επιστροφής της ενέργειας θα ολοκληρώνεται σε βάθος αρκετά μεγάλου χρονικού διαστήματος που θα ξεπερνάει τα 10 χρόνια.

Σε κάθε περίπτωση το τελικό σχέδιο που θα καταλήξει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα πρέπει να εξασφαλίζει πολύ φθηνή ενέργεια, κυρίως για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες. Ωστόσο σύμφωνα πάντα με πληροφορίες εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρξει μια διεύρυνση του μέτρου έτσι ώστε να μπορέσουν να επωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότερες βιομηχανίες.

Υψηλό κόστος

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ελληνικές βιομηχανίες καλούνται να πληρώσουν ένα από τα υψηλότερη κόστη ενέργειας σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που έχει αντίκτυπο και στις τιμές των παραγόμενων προϊόντων.

Υπολογίζεται ότι οι βιομηχανίες πληρώνουν την ενέργεια που καταναλώνουν από 20% έως 50% ακριβότερα σε σχέση με τους ευρωπαίους ανταγωνιστές τους. Μάλιστα για κάποιες βιομηχανίες το υψηλό ενεργειακό κόστος είναι θέμα ανταγωνιστικότητας, για κάποιες άλλες όμως είναι θέμα επιβίωσης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι αν για παράδειγμα οι βιομηχανίες που παράγουν αλουμίνιο ή τσιμέντο είχαν πρόσβαση σε φθηνότερη ηλεκτρική ενέργεια η παραγωγικότητά τους και η προστιθέμενη αξία των προϊόντων τους θα ήταν αρκετά μεγαλύτερη. Δεν είναι τυχαίο ότι για κάποιες βιομηχανίες το ενεργειακό κόστος αποτελεί ακόμη και το 70% της αξίας του προϊόντος που παράγουν. Επίσης, υπάρχουν γειτονικές χώρες όπως για παράδειγμα η Τουρκία όπου το κόστος της ενέργειας που καλούνται να πληρώσουν οι βιομηχανίες είναι πολύ χαμηλότερο σε σχέση με αυτό που πληρώνουν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Οι ελληνικές βιομηχανίες βρίσκονται σε στάση αναμονής προκειμένου να δουν εάν τελικά θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε φθηνότερη ενέργεια. Το σχέδιο για φθηνότερη ενέργεια στις βιομηχανίες έχει αναλάβει να εκπονήσει ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος, όπου αυτές τις ημέρες βάζει τις τελευταίες πινελιές. Στόχος είναι να έχει παρουσιασθεί μέχρι το τέλος του χρόνου, αλλά όπως όλα δείχνουν αυτό θα γίνει πιο σύντομα. Σε κάθε περίπτωση είναι οι βιομηχανίες θα αποκτήσουν πρόσβαση σε φθηνότερη ενέργεια το 2026.