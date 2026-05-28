Ο Αλέξης Καλογερόπουλος του Ολυμπιακού κλείνει στη Μόντσα, αναφέρουν τα ιταλικά ΜΜΕ

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Αθλητισμός

kalogeropoulos
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ένα βήμα απ’ τη συμφωνία με τη Μόντσα έχει φτάσει ο Αλέξης Καλογερόπουλος, αναφέρουν τα ιταλικά ΜΜΕ, επισημαίνοντας πως ο αμυντικός του Ολυμπιακού έχει αποφασίσει να «μετακομίσει» στην Ιταλία.

Το συμβόλαιο του Καλογερόπουλου με τον Ολυμπιακό ολοκληρώνεται και δεν θα ανανεωθεί, με τον 21χρονο να είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Μόντσα, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκίρα.

Η Μόντσα παλεύει για την επιστροφή της στη Serie A, έχοντας την Παρασκευή (29/5), τη ρεβάνς με την Καταντζάρο στα play off ανόδου, αλλά και ισχυρό προβάδισμα μετά την εκτός έδρας νίκη της στον πρώτο αγώνα με 2-0.

Ο νεαρός αμυντικός τη φετινή σεζόν, με τον Ολυμπιακό είχε 13 συμμετοχές (επτά ως βασικός) με δύο γκολ και μία ασίστ.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Όσο περισσότερο σκέφτεστε, τόσο χειρότερες αποφάσεις μπορεί να παίρνετε – Ανατρεπτική έρευνα

ΕΟΦ: Τρίμηνη απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών για 82 φάρμακα

ΕΛΓΑ: Πληρωμή αποζημιώσεων 24 εκατ. ευρώ σε δικαιούχους παραγωγούς

ΑΑΔΕ: Ταχύτερες τελωνειακές διατυπώσεις με τα ψηφιακά Δελτία ATA – Τι αλλάζει

Η κρυφή επίδραση των χαρακτηριστικών ΔΕΠΥ της παιδικής ηλικίας στη σωματική υγεία – Τι έδειξε νέα μελέτη

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
23:59 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Conference League: Η Κρίσταλ Πάλας «λύγισε» με 1-0 τη Ράγιο Βαγιεκάνο και σήκωσε το πρώτο ευρωπαϊκό της τρόπαιο

Σε ένα γενικά ισορροπημένο παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, η Κρίσταλ Πάλας επικράτησε ...
16:39 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Ραζβάν Λουτσέσκου: «Γύρισα και είδα τον πατέρα μου με το κεφάλι σκυμμένο»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή του την πιο δύσκολη στιγμή της καριέρας τ...
15:24 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Super League: Απορρίφθηκε η πρόταση για αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος

Με τον ίδιο αριθμό ομάδων (14) θα συνεχιστεί το πρωτάθλημα στην ανώτατη επαγγελματική κατηγορί...
10:48 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Ολυμπιακός: Το δείπνο των πρωταθλητών Ευρώπης – Ο ξέφρενος χορός, οι πανηγυρισμοί με ελληνικές σημαίες και… η θεαματική βουτιά στην πισίνα του Εβάν Φουρνιέ

Σε γνωστό εστιατόριο της Βούλας γιόρτασαν την κατάκτηση της Euroleague 2026, οι παίκτες, οι πρ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν