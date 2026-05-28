Ο Αλέξης Καλογερόπουλος του Ολυμπιακού κλείνει στη Μόντσα, αναφέρουν τα ιταλικά ΜΜΕ

Ένα βήμα απ’ τη συμφωνία με τη Μόντσα έχει φτάσει ο Αλέξης Καλογερόπουλος, αναφέρουν τα ιταλικά ΜΜΕ, επισημαίνοντας πως ο αμυντικός του Ολυμπιακού έχει αποφασίσει να «μετακομίσει» στην Ιταλία.

Το συμβόλαιο του Καλογερόπουλου με τον Ολυμπιακό ολοκληρώνεται και δεν θα ανανεωθεί, με τον 21χρονο να είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Μόντσα, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκίρα.

🚨 Excl. – Agrreement in principle between #Monza and the centre-back Alexios #Kalogeropoulos (born in 2004). The greek player will leave #Olympiacos as a free agent. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 27, 2026

Η Μόντσα παλεύει για την επιστροφή της στη Serie A, έχοντας την Παρασκευή (29/5), τη ρεβάνς με την Καταντζάρο στα play off ανόδου, αλλά και ισχυρό προβάδισμα μετά την εκτός έδρας νίκη της στον πρώτο αγώνα με 2-0.

Ο νεαρός αμυντικός τη φετινή σεζόν, με τον Ολυμπιακό είχε 13 συμμετοχές (επτά ως βασικός) με δύο γκολ και μία ασίστ.