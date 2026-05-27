Κακοποίηση 3χρονης στην Κρήτη: Ποινικές διώξεις στην μητέρα και τον σύντροφό της, απολογούνται το Σάββατο – Νέες μαρτυρίες

Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 3χρονης κόρης της ασκήθηκε στην 25χρονη μητέρα, η οποία οδηγήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, 27 Μαΐου, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων, βάσει σχετικού εντάλματος σύλληψης. Οι δικαστικές Αρχές άσκησαν κακουργηματικές διώξεις και στον 27χρονο σύντροφό της. Οι δύο κατηγορούμενοι θα απολογηθούν το Σάββατο, ενώπιον του ανακριτή, καθώς αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνες σωματικές βλάβες.

Η δίωξη συνδέεται με τον σοβαρό τραυματισμό της 3χρονης, ο οποίος σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Το παιδί είναι το τρίτο από τα τέσσερα παιδιά της 25χρονης και εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ. Οι γιατροί προχώρησαν στην αποσωλήνωσή του, έπειτα από επτά ημέρες νοσηλείας, και το παιδί αναπνέει πλέον χωρίς μηχανική υποστήριξη. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σταθερή, ωστόσο οι γιατροί παραμένουν επιφυλακτικοί και συνεχίζουν τη στενή ιατρική παρακολούθηση.

Υπενθυμίζεται ότι η 25χρονη είχε ήδη καταδικαστεί από το Αυτόφωρο σε ποινή φυλάκισης τριών ετών, χωρίς αναστολή, για ψευδή κατάθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι Αρχές φέρονται να εντόπισαν αντιφάσεις και ανακριβή στοιχεία στις αναφορές της.

Ένοχος ο 25χρονος για παράνομη παραμονή στη χώρα

Ο 25χρονος υποστήριξε ότι ήρθε στη χώρα το 2018, για να βρει δουλειά. Όπως είπε είχε δώσει 1.000 ευρώ για να βγάλει έγγραφο που δηλώνει ότι βρίσκεται στη χώρα και δεν είναι παράνομος. Ανέφερε ότι εργάζεται σε χωράφια και όλο αυτό το χρονικό διάστημα έμενε σε ένα μέρος δίπλα στα θερμοκήπια όπου δούλευε.

Στον χώρο δίπλα στα θερμοκήπια μένει μόνος του όπως ισχυρίστηκε χωρίς άλλους ομοεθνείς του μαζί.

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος Ραφαήλ Λακιωτάκης, ο πελάτης του ενδιαφέρθηκε να βγάλει άδεια παραμονής και νόμιζε ότι με αυτό το έγγραφο εξασφαλιζόταν. Τόνισε δε ότι ο πελάτης του δεν είχε να απασχολήσει ξανά τις Αρχές.

Το δικαστήριο έκρινε ότι ο 25χρονος παραμένει όλα αυτά τα χρόνια παρανόμως στη χώρα και όσον αφορά στη βεβαίωση που έχει προσκομίσει, αυτή υπεβλήθη από το 2023. Δεν αποτελεί η βεβαίωση λόγο νόμιμης διαμονής στη χώρα, οπότε το δικαστήριο με αυτό το σκεπτικό τον κήρυξε ένοχο με ποινή φυλάκισης 3 ετών χωρίς αναστολή και χρηματική ποινή 5000 ευρώ.

Οι συνθήκες διαβίωσης και η ιατροδικαστική έρευνα

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον τόσο τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το παιδί όσο και τις συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας σε χώρο θερμοκηπίου στην περιοχή του Ακρωτηρίου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 25χρονη φέρεται να υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου ότι άφηνε μόνα τα τέσσερα παιδιά της στον χώρο όπου διέμεναν, προκειμένου να εργάζεται.

Την ίδια ώρα, η ιατροδικαστική διερεύνηση βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο να αποτυπωθεί με ακρίβεια η έκταση των τραυμάτων της 3χρονης. Οι Αρχές αναμένεται επίσης να προχωρήσουν σε εξέταση DNA στα τέσσερα παιδιά, στην 25χρονη και στον 27χρονο, έπειτα από εισαγγελική εντολή, καθώς από τις μέχρι στιγμής καταθέσεις δεν έχει προκύψει σαφής εικόνα για τη μεταξύ τους σχέση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η 25χρονη, ο σύντροφός της, το μωρό που έχουν αποκτήσει μαζί και τα τρία μεγαλύτερα παιδιά της από προηγούμενη σχέση διέμεναν στον χώρο του θερμοκηπίου. Ο πατέρας των τριών μεγαλύτερων παιδιών είναι υπήκοος Πακιστάν και ζει στη Γερμανία. Τα τρία αγόρια, ηλικίας 8 ετών, 6 ετών και 12 μηνών, φιλοξενούνται στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων και παραμένουν υπό τη φροντίδα της Κοινωνικής Υπηρεσίας.

Νέες μαρτυρίες

Στο πλαίσιο της έρευνας, νέες μαρτυρίες φωτίζουν τις τελευταίες ώρες πριν από τη μεταφορά της 3χρονης στο νοσοκομείο. Κάτοικος του Ακρωτηρίου περιέγραψε στο ΚΡΗΤΗ TV ότι είδε την 25χρονη να μεταφέρει το παιδί μέσα σε καρότσι, πλήρως σκεπασμένο με κουβέρτα, λίγο πριν επιβιβαστεί σε ταξί.

«Εγώ πήγαινα το σκύλο μου βόλτα και τους είδα. Ο άντρας ήταν έξω στον κεντρικό κι αυτή μέσα μέσα στο στενό. Ήταν λίγο νευρικιά. Το καρότσι ήταν σκεπασμένο με ένα κουβερτάκι, δεν είδα το μωρό, το είδα μόνο όταν γύρισα να δω το σκύλο μου αφού είχα περάσει, είδα ένα ποδαράκι να κρέμεται. Αλλά το παιδί ήταν πολύ κουκουλωμένο, δεν φαινόταν καθόλου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο χρονικό πλαίσιο, κάμερες ασφαλείας από σούπερ μάρκετ στα Χωραφάκια Ακρωτηρίου φέρεται να έχουν καταγράψει την 25χρονη να ζητά ταξί λίγες ώρες πριν από τη μεταφορά του παιδιού στο νοσοκομείο. Υπάλληλος του καταστήματος, μιλώντας στο neakriti.gr, υποστήριξε ότι η γυναίκα δεν έδειχνε ιδιαίτερα αναστατωμένη.

«Ήταν πελάτισσα, τίποτα περισσότερο. Ερχόταν εδώ κι εκείνο το απόγευμα ήρθε και μου ζήτησε ταξί, να καλέσουμε να πάει μάλλον στα Χανιά. Δεν ήταν ούτε ταραγμένη ούτε τίποτα», ανέφερε, προσθέτοντας πως το παιδί ήταν πλήρως σκεπασμένο και ότι η μητέρα έδειχνε μόνο νευρική.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, η 25χρονη περπάτησε απόσταση μεγαλύτερη του ενός χιλιομέτρου για να καλέσει ταξί και στη συνέχεια επέστρεψε στο σημείο όπου βρισκόταν το τραυματισμένο παιδί μαζί με τα άλλα τρία παιδιά της. Το 3χρονο κορίτσι μεταφέρθηκε τελικά στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Χανίων περίπου στις 9 το βράδυ, φέροντας βαρύτατα τραύματα και αιμάτωμα στον εγκέφαλο.

Σε ό,τι αφορά την υπεράσπιση των δύο κατηγορουμένων, στην 25χρονη αναμένεται να οριστεί νομική υποστήριξη από την Εισαγγελία, καθώς αρχικά είχε αρνηθεί να την υπερασπιστεί δικηγόρος. Για τον σύντροφό της δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη η υπερασπιστική του εκπροσώπηση. Ο ίδιος έχει δικηγόρο, ωστόσο ο συνήγορός του άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην αναλάβει τελικά την υπόθεση. Η τελική απόφαση θα ληφθεί αφού ο δικηγόρος παραλάβει και μελετήσει τη δικογραφία.

Φωτογραφίες από το θερμοκήπιο που έκρυβε η 25χρονη τα παιδιά της

Φωτογραφίες από το θερμοκήπιο όπου έκρυβε τα τέσσερα παιδιά της η 25χρονη μητέρα από τα Χανιά με τον Πακιστανό σύντροφό της, έρχονται στη δημοσιότητα. Αμφότεροι κατηγορούνται για την κακοποίηση της τρίχρονης κόρης τους, η οποία συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ, έχοντας πάντως αποσωληνωθεί.

Η μητέρα μαζί με τον σύντροφό της και τα παιδιά ζούσαν σε μια αποθήκη του θερμοκηπίου που τους είχε παραχωρηθεί καθώς ο άντρας εργαζόταν στα χωράφια του ιδιοκτήτη.

Όπως έχει γίνει γνωστό, η μητέρα άφηνε αρκετές ώρες τα παιδιά μόνα τους ώστε να πάει να δουλέψει και αυτή. Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως, πριν βρεθούν τα παιδιά μέσα στην αποθήκη από την αστυνομία, ήταν ήδη 1,5 μέρα μόνα τους μέσα στην καλύβα.

Στοιχεία δείχνουν ότι τα τρία από τα τέσσερα παιδιά της 25χρονης (3, 6 και 8 ετών) έχουν κακοποιηθεί. Μάλιστα, τα ευρήματα κάνουν λόγο για συστηματικά και συνεχή χτυπήματα με τα χέρια.

Όσον αφορά το 10 μηνών βρέφος το οποίο βρέθηκε επίσης στην αποθήκη του θερμοκηπίου, δεν είχε χτυπήματα και ήταν υγιές.