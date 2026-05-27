Τραγωδία σε κρουαζιερόπλοιο στα Χανιά – Νεκρός 69χρονος Αμερικανός επιβάτης

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Λιμενικό
Ένας 69χρονος Αμερικανός επιβάτης κρουαζιερόπλοιου εντοπίστηκε νεκρός το μεσημέρι της Τετάρτης πάνω στο πλοίο, που είχε καταπλεύσει στα Χανιά.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, από τον ναυτικό πράκτορα ενός κρουαζιερόπλοιου (Κ/Ζ) σημαίας Μάλτας, ότι ένας 69χρονος αλλοδαπός επιβάτης (υπήκοος ΗΠΑ) εντοπίστηκε, χωρίς τις αισθήσεις του, στο κατάστρωμα του πλοίου.

Ο 69χρονος μεταφέρθηκε στο ιατρείο του πλοίου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του, ενώ η σορός του μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου για τη διενέργεια νεκροψίας –νεκροτομής. Προανάκριση διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή Χανίων.

