Μπανγκλαντές: Ο βούβαλος «Ντόναλντ Τραμπ» γλίτωσε τη θυσία χάρη στην… ξανθιά του χαίτη – Υπουργική εντολή της τελευταίας στιγμής

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

βούβαλος Τραμπ
Φωτογραφία: AFP
Έπειτα από κυβερνητική παρέμβαση της τελευταίας στιγμής στο Μπανγκλαντές, ένας σπάνιος αλμπίνος βούβαλος απέφυγε τη θυσία για τη μουσουλμανική γιορτή Εΐντ αλ-Αντχά. Το ζώο είχε γίνει ευρύτερα γνωστό με το προσωνύμιο «Ντόναλντ Τραμπ», εξαιτίας μιας χαρακτηριστικής ξανθιάς τούφας στο κεφάλι του.

Ο βούβαλος των 700 κιλών είχε ήδη πωληθεί και προοριζόταν για σφαγή μαζί με άλλα ζώα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη «Γιορτή της Θυσίας».


Γλίτωσε όμως χάρη σε παρέμβαση των αρχών, λόγω της δημοσιότητας που εξασφάλισε μέσω βίντεο σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Σαλαχουντίν Άχμεντ, έδωσε εντολή να μη θυσιαστεί ο διάσημος βούβαλος, να αποζημιωθεί ο αγοραστής και το ζώο να μεταφερθεί στον ζωολογικό κήπο της Ντάκα.

«Την τελευταία στιγμή ελήφθη η απόφαση να μη θυσιαστεί ο βούβαλος λόγω ανησυχίας για την ασφάλεια, καθώς και του ασυνήθιστα υψηλού ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης», δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου.


Αυτό που ξεκίνησε ως μια συνηθισμένη αγοραπωλησία ζώου για το Εΐντ αλ-Αντχά εξελίχθηκε απρόσμενα, αφότου τα βίντεο με τον βούβαλο «Ντόναλντ Τραμπ» έγιναν viral και το ζώο δεχόταν πλήθος επισκεπτών που ήθελαν να το θαυμάσουν από κοντά και να διαπιστώσουν εάν πράγματι υπάρχει ομοιότητα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.


Ο ιδιοκτήτης της φάρμας, Ζιαουντίν Μρίντα, είπε ότι ο νεότερος αδερφός του είχε την έμπνευση να δώσει στο ζώο το όνομα «Ντόναλντ Τραμπ», κάτι που όπως αποδείχθηκε έσωσε τη ζωή του βούβαλου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

