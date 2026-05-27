Δανάη Μπάρκα: «Μια ζωή θα μιλάω για την αγάπη σου, την φροντίδα σου…» – Η συγκινητική ανάρτηση για τον παππού της

Ελένη Φλισκουνάκη

Φωτογραφία: Instagram/danai_barka
Έντεκα χρόνια συμπληρώνονται την Τετάρτη 27 Μαΐου, από την ημέρα που ο παππούς της Δανάης Μπάρκα έφυγε από τη ζωή. Η αγαπημένη παρουσιάστρια και ηθοποιός, πραγματοποίησε μία πολύ τρυφερή ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram, για τον σημαντικό αυτόν άνθρωπο της ζωής της.

Η Δανάη Μπάρκα, ανέβασε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μία φωτογραφία με τον παππού της.

Σε αυτή, την βλέπουμε σε πολύ μικρή ηλικία, να κάθεται στα πόδια του, με τον ίδιο να την κοιτάζει τρυφερά.

«Φέτος, θα σε ήθελα εδώ περισσότερο από ποτέ»

Στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε το πολύ γλυκό στιγμιότυπο, η Δανάη Μπάρκα έγραψε: «Έντεκα χρόνια. Κάθε τέτοια μέρα ξυπνάω με ένα “Αχ και να ήσουν εδώ” και δεν ξέρω πότε θα πάψω να το λέω.

Ναι, μπροστά σε άλλα τραγικά που γίνονται και ακούμε ίσως το να με βαραίνει το φευγιό του παππού μου-που είναι η φυσιολογική ροή των πραγμάτων-ίσως φαντάζει υπερβολή. Όμως ποιος μπορεί να δει το κενό του καθενός μας για να το κρίνει;

Ποιός μπορεί εύκολα να δεχτεί τις πρώτες απώλειες; Ποιός μπορεί να αποχωριστεί τις ρίζες του αναίμακτα; Ποιός μπορεί να κλείσει την πόρτα της παιδικής ηλικίας με ελλείψεις; Ποιός μπορεί να βλέπει την γιαγιά του να μιλάει σε φωτογραφίες και να λέει τα νέα της στον άνθρωπό της;

Μια ζωή θα μιλάω για την αγάπη σου, την φροντίδα σου, τις βόλτες που με έκανες, τις κοπάνες που βοήθησες να κάνω, τα αστεία, τα πειράγματα στη γιαγιά, τις φάρσες, τις καουμπόικες ταινίες, την τυρόπιτα απ τον φούρνο, το στόλισμα του πολύχρωμου κιτς δέντρου μας, τις εκδρομές στα εκκλησάκια.

Φέτος, θα σε ήθελα εδώ περισσότερο από ποτέ! Αλλά ξέρω ότι είσαι πάντα δίπλα μου κι εύχομαι κάθε μέρα να είμαι ανάμεσα σε πεταλούδες που μου θυμίζουν να κοιτάω ψηλά. Παππούλη μου, σ’ αγαπάω και σε συζητάω συνέχεια. Η ποντίκω σου». 

