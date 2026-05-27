Πέτρος Συρίγος για το τροχαίο ατύχημα: «Έχω σπάσει τους δύο καρπούς στα χέρια μου»

Πέτρος-Συρίγος
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα είχε ο συνεργάτης της Κατερίνας Καινούργιου, Πέτρος Συρίγος.

Ο σεφ μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και περιέγραψε πώς έγινε το τροχαίο.

«Ήμουν με τη μηχανή και πέρασε ένας από ένα stop με αποτέλεσμα να καρφωθώ επάνω του. Δεν τον πρόλαβα αρκετά. Πάλι καλά εκσφενδονίστηκα και δεν κόλλησα πάνω στο αυτοκίνητο. Δεν ξέρω τι γίνεται με τα πλευρά μου. Έχω σπάσει τους δύο καρπούς στα χέρια μου» είπε χαρακτηριστικά.

«Είναι ότι χειρότερο μπορούσα να πάθω με την χειρωνακτική εργασία που κάνω. Ακούω ότι λένε οι γιατροί, ελπίζω να επανέλθω σύντομα. Παλεύω ακόμα και στην τουαλέτα να πάω, ακόμα και να πιώ νερό. Φορούσα και μπουφάν και κράνος και με έσωσαν» πρόσθεσε.

