Γεωργιάδης στον Realfm 97,8 για Ανδρουλάκη: Δεν καταλαβαίνω πώς θα καταδικαστεί κάποιος σε δικαστήριο για πολιτική κριτική

Ο Άδωνις Γεωργιάδης στη συνέντευξή του στον Realfm 97,8 και στους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα αναφέρθηκε στη μήνυση από τον Νίκο Ανδρουλάκη λέγοντας πως «τον μελετώ και με απασχολεί».

«Έκανα βίντεο, θα ζητήσω άρση ασυλίας. Έχω πει ότι δεν κατηγορώ τον κ. Ανδρουλάκη για παρανομία, αλλά για πολιτική υποκρισία. Δεν καταλαβαίνω πώς σε ένα δικαστήριο πιστεύει ότι θα καταδικαστεί ένας πολιτικός του αντίπαλος σε δικαστήριο για πολιτική κριτική. Είσαι πολιτικός αρχηγός, κατηγορείς τους αντιπάλους σου με βαρείς χαρακτηρισμούς, καμόρα, συμμορία, και κάνεις μήνυση στον πολιτικό σου αντίπαλο επειδή ανέδειξα ένα δημοσίευμα; Και θέλεις να γίνεις και πρωθυπουργός; Ο μονίμως θυμωμένος;» περιέγραψε ο αντιπρόεδρος της ΝΔ.

«Έναν σκασμό λεφτά είπα για τα ενοίκια που εισέπραξε η οικογένεια» είπε στη συνέχεια. «Αν νοικιάζει ο αδελφός μου στο δημόσιο και παίρνει 1 εκατ. ευρώ, εγώ είμαι ΟΚ; Σε παρακαλώ! Και κάνει μήνυση » επεσήμανε.

«Το παρατσούκλι που του έχουμε βγάλει μεταξύ μας είναι ο θυμωμένος. Είναι ωραίο αυτό για έναν πολιτικό αρχηγό;» είπε στη συνέχεια.

«Ήμουν και εγώ παρακολουθούμενος από το predator. Με βλέπετε θυμωμένο; Πολύ βαριά το πήρε ο κ. Πρόεδρος» σχολίασε. «Το κόμμα Τσίπρα υπάρχει, γιατί δεν τραβάει ο Ανδρουλάκης» τόνισε στη συνέχεια.