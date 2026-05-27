Ελένη Φουρέιρα για τον γιο της: Τώρα ζούμε τις πιο ωραίες στιγμές με τον Ερμή – Αυτή την περίοδο δεν την αλλάζω με τίποτα

«Τώρα ζούμε τις πιο ωραίες στιγμές με τον Ερμή. Αυτή την περίοδο δεν την αλλάζω με τίποτα» δήλωσε η Ελένη Φουρέιρα για τον γιο της με τον Αλμπέρτο Μποτία.

Η Ελένη Φουρέιρα ρωτήθηκε για τη νικήτρια της Eurovision, Dara, αλλά και για την ελληνική συμμετοχή.

«Η Dara δεν έχει ανάγκη το γούρι κανενός, είναι φανταστική, είναι μεγάλη σταρ. Έχει φοβερό εκτόπισμα. Ο καθένας είναι ξεχωριστός, έδωσαν αυτό που μπορούσαν και ήθελαν. Είναι και λίγο δύσκολα τα πράγματα εκεί, υπάρχει πολύ άγχος. Ο Akylas και η Antigoni έχουν πάρα πολλή αγάπη και στήριξη από τον κόσμο και νομίζω ότι το σημαντικό είναι αυτό» περιέγραψε.