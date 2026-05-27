Ισπανία: Έφοδος της αστυνομίας στα γραφεία του κυβερνώντος κόμματος – Στο στόχαστρο ο Σάντσεθ

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Στελέχη της Κεντρικής Επιχειρησιακής Μονάδας (UCO) εισέρχονται στα κεντρικά γραφεία του PSOE στη Φεράθ στη Μαδρίτη. Φωτογραφία: Andrea Comas
Στα κεντρικά γραφεία του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος (PSOE) στη Μαδρίτη μπήκαν το πρωί στελέχη της Κεντρικής Επιχειρησιακής Μονάδας (UCO) της ισπανικής Guardia Civil, ζητώντας έγγραφα στο πλαίσιο της έρευνας για το λεγόμενο «σκάνδαλο Λέιρε», αναφέρει η El País.

Η υπόθεση προκαλεί νέο πολιτικό πονοκέφαλο στον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, με την αντιπολίτευση να ανεβάζει τους τόνους και να ζητά ακόμη και αποχώρηση των συμμάχων της κυβέρνησης.

Ο αρχηγός του Λαϊκού Κόμματος (PP), Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, δήλωσε πως «η κατάσταση πολιτικής αγωνίας και το αποπνικτικό κλίμα δεν μπορούν να συνεχιστούν», καλώντας τα κόμματα που στηρίζουν τον Σάντσεθ να αποσύρουν την εμπιστοσύνη τους.

Σφοδρή πολιτική σύγκρουση στη Βουλή

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης κοινοβουλευτικού ελέγχου, το PP και το Vox επιτέθηκαν στην κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντάς τη «διεφθαρμένη» και ζητώντας εξηγήσεις από κορυφαία κυβερνητικά στελέχη.

Ο υπουργός Κάρλος Κουέρπο απάντησε ότι η κυβέρνηση δείχνει «μηδενική ανοχή απέναντι σε κάθε παράτυπη ή παράνομη συμπεριφορά» και ζήτησε σεβασμό στις δικαστικές διαδικασίες και στο τεκμήριο αθωότητας.

Ο Σάντσεθ στη Ρώμη

Ο Πέδρο Σάντσεθ απουσίαζε από τη συνεδρίαση, καθώς βρίσκεται στη Ρώμη για συνάντηση με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’.

Αργότερα μέσα στην ημέρα αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, η πρώτη του δημόσια τοποθέτηση μετά την εμπλοκή του πρώην πρωθυπουργού Χοσέ Λουίς Ροδρίγκεθ Θαπατέρο στην υπόθεση που προκαλεί πολιτική θύελλα στην Ισπανία.

