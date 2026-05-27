«Σπίτι μου ΙΙ»: Η τελική προθεσμία για υπαγωγή στο πρόγραμμα

Εύη Κατσώλη

Oικονομία

Ακίνητα στεγαστική πολιτική
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ανακοίνωση εξέδωσαν τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας σχετικά με το «Σπίτι μου ΙΙ».

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 189973 ΕΞ 2024/16.12.2024 (ΦΕΚ Β’ 6894), όπως ισχύει, η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο Πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» είναι η 31η Μαΐου 2026.

Μετά την 31η Μαΐου 2026:

  • δεν θα είναι δυνατή η έγκριση νέων αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», και
  • θα διακοπεί η ηλεκτρονική χορήγηση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ).

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι, για το Πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», η καταληκτική ημερομηνία υπογραφής δανειακής σύμβασης, μεταξύ των δικαιούχων και της Τράπεζας, παραμένει η 31η Αυγούστου 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις διαδικασίες έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας, υποβολής αίτησης υπαγωγής και σύναψης δανειακής σύμβασης πριν από τις αντίστοιχες καταληκτικές ημερομηνίες.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ειδικοί ανακάλυψαν νέο τύπο χοληστερίνης πιο επικίνδυνο από την LDL – Πώς να την μειώσετε

Κουνούπια «χωρίς σύνορα»: Οι «τροπικές» ασθένειες που απειλούν την Ευρώπη και πώς να προστατευτούμε

Ενίσχυση 150 ευρώ: Πότε και πώς θα δοθεί σε οικογένειες με παιδιά – Τα εισοδηματικά κριτήρια

ΑΑΔΕ: Αρχίζει το καλοκαιρινό «σαφάρι» το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος – Περισσότεροι από 50.000 έλεγχοι σε νησιά και τουρισ...

Το «μόριο-πεταλούδα» εντοπίστηκε επιτέλους, ολοκληρώνοντας ένα κυνηγητό 20 ετών στον κβαντικό ζωολογικό κήπο

Το FBI προειδοποιεί τους χρήστες της Microsoft – Νέα επίθεση αποκτά πρόσβαση σε λογαριασμούς
περισσότερα
08:50 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

ΑΑΔΕ: Απόβαση της Εφορίας στα νησιά – Drones και «μυστικοί» ελεγκτές στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής

Μεγάλη επιχείρηση φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας, ξεκινούν το τριήμε...
08:18 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ: Ποια σημαντική αλλαγή έρχεται για τους απόφοιτους – Παράδειγμα

Θα αναγνωρίζεται το επόμενο διάστημα ο χρόνος μαθητείας στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθη...
07:44 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται οι πληρωμές – Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ

Συνεχίζονται έως και την Παρασκευή (29/5) οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ. Ειδικότερα: ...
07:20 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

«Όνειρο» οι καλοκαιρινές διακοπές για 1 στους 2 Έλληνες- Πάνω από 2 μισθοί για 5 ημέρες σε νησί

«Όνειρο» θερινής νυκτός αποτελούν για έναν στους δύο Έλληνες οι καλοκαιρινές διακοπές με το κό...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν