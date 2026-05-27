e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται οι πληρωμές – Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ

Συνεχίζονται έως και την Παρασκευή (29/5) οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.
Ειδικότερα:
Από τον e-ΕΦΚΑ καταβάλλονται:
- στις 28 Μαΐου 1.118.557.793,44 ευρώ σε 1.663.210 δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις Ιουνίου 2026.
- στις 29 Μαΐου 3.030.000 ευρώ σε 8.250 δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεων ν. 4778/2021 Ιουνίου 2026.
- έως τις 29 Μαΐου 13.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
- στις 29 Μαΐου 2.500.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.
Από τη ΔΥΠΑ πληρώνονται:
- 15.000.000 ευρώ σε 25.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα .
- 12.000.000 ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 400.000 ευρώ σε 60 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.