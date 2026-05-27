ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ: Ποια σημαντική αλλαγή έρχεται για τους απόφοιτους – Παράδειγμα

Κατερίνα Φεσσά

Oικονομία

δυπα
Θα αναγνωρίζεται το επόμενο διάστημα ο χρόνος μαθητείας στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ ως πρακτικής άσκησης – προϋπηρεσίας για απόκτηση, αναβάθμιση ή επέκταση επαγγελματικής άδειας και πιστοποίησης.

Το παραπάνω επισημαίνεται σε διάταξη του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας που παρουσιάστηκε χθες από την αρμόδια υπουργό, Νίκη Κεραμέως στο Υπουργικό Συμβούλιο και το οποίο αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέσα στις επόμενες ημέρες.

Αυτό σημαίνει πως, αφού ο σπουδαστής πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση που προβλέπεται ή αποκτήσει την επαγγελματική εμπειρία που χρειάζεται, μετά θα κληθεί να συμπληρώσει μόνο τον χρόνο που θα του υπολείπεται και εάν θα του υπολείπεται.

Παράδειγμα

Το enikonomia.gr παραθέτει παρακάτω ένα σχετικό παράδειγμα: Ένας βοηθός φαρμακοποιού της (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ που ολοκλήρωσε την πρακτική του εξάσκηση σε φαρμακείο της Νέας Φιλαδέλφειας, δεν θα χρειαστεί με τη νέα διάταξη του νομοσχεδίου να επαναλάβει την ίδια διαδικασία σε κάποιο άλλο φαρμακείο, εφόσον δεν του υπολείπονται μέρες.

Επίσης επισημαίνεται πως μέχρι σήμερα, παρόλο που κάποιοι απόφοιτοι επαγγελματικών σχολών είχαν αποκτήσει εμπειρία κατά τη διάρκεια της μαθητείας τους, μετέπειτα αναγκάζονταν να επαναλάβουν την πρακτική άσκηση τους στο αντικείμενο τους ή να συγκεντρώσουν ξανά προϋπηρεσία, κάτι που το προσεχές διάστημα θα πάψει να ισχύει.

Οι ειδικότητες

Η αλλαγή αυτή αναμένεται να αφορά, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα όλες τις ειδικότητες που περιλαμβάνουν οι σχολές Μαθητείας της ΔΥΠΑ. Ενδεικτικά κάποιες από αυτές είναι:

  • Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
  • Ξυλουργούς
  • Κομμωτική τέχνη
  • Αισθητική τέχνη
  • Αρτοποιεία ζαχαροπλαστική
  • Βοηθούς γενικής νοσηλείας
  • Βοηθούς φαρμακείου
  • Γαλακτοκομία-τυροκομία
  • Τεχνίτες αερίων καυσίμων
  • Τεχνίτες θερμικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων
  • Τεχνίτες μηχανών και συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού αυτοκινήτου
  • Τεχνίτες μεταλλικών κατασκευών
  • Τεχνίτες μηχανοσυνθέτες  κλπ

Οι σχολές

Υπενθυμίζεται πως οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ απευθύνονται σε πολίτες ηλικίας 15-29 ετών που έχουν τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου και που επιθυμούν να συνδυάσουν τη δωρεάν επαγγελματική εκπαίδευση, τη θεωρητική μάθηση με αμειβόμενη και ασφαλισμένη πρακτική άσκηση (μαθητεία) σε επιχειρήσεις.

Σε αυτό σημείο θα πρέπει να τονιστεί πως, οι απόφοιτοι αποκτούν πτυχίο ειδικότητας αλλά και άδεια άσκησης επαγγέλματος.

