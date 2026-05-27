Γιώργος Καραμέρος για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα: «Με υψηλό συμβολισμό το ακρωνύμιο ΕΛΑΣ – Ευκταία η Συμπαράταξη»

Δήμητρα Κόκκορη

Πολιτική

Φωτογραφία: Intime
«Η Συμπαράταξη είναι ευκταία» τονίζει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιώργος Καραμέρος, σε ανάρτησή του με την οποία σχολιάζει την χθεσινή παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Υπενθυμίζεται ότι το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού φέρει την ονομασία «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη».

«Έλληνική Αριστερή Συμπαράταξη λοιπόν. Ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησείο ανακοίνωσε το όνομα του νέου κόμματός του. Το ακρωνύμιο ΕΛΑΣ με υψηλό συμβολισμό, πατριωτική ανάγνωση και ιερό για την Αριστερά και την Ελλάδα. Η Συμπαράταξη είναι ευκταία», γράφει ο Γιώργος Καραμέρος.

