Γιώργος Καραμέρος για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα: «Με υψηλό συμβολισμό το ακρωνύμιο ΕΛΑΣ – Ευκταία η Συμπαράταξη»

«Η Συμπαράταξη είναι ευκταία» τονίζει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιώργος Καραμέρος, σε ανάρτησή του με την οποία σχολιάζει την χθεσινή παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
Υπενθυμίζεται ότι το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού φέρει την ονομασία «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη».
«Έλληνική Αριστερή Συμπαράταξη λοιπόν. Ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησείο ανακοίνωσε το όνομα του νέου κόμματός του. Το ακρωνύμιο ΕΛΑΣ με υψηλό συμβολισμό, πατριωτική ανάγνωση και ιερό για την Αριστερά και την Ελλάδα. Η Συμπαράταξη είναι ευκταία», γράφει ο Γιώργος Καραμέρος.
Έλληνική Αριστερή Συμπαράταξη λοιπόν. Ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησείο ανακοίνωσε το όνομα του νέου κόμματός του.
Το ακρωνύμιο ΕΛΑΣ με υψηλό συμβολισμό, πατριωτική ανάγνωση και ιερό για την Αριστερά και την Ελλάδα.
Η Συμπαράταξη είναι ευκταία pic.twitter.com/VeszIDNdT3
— Γιώργος Καραμέρος (@karameros) May 26, 2026