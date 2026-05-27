Τηλεθέαση (26/5): Οι νικητές της prime time ζώνης

Ευανθία Τασσοπούλου

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Τηλεθέαση
Οι σειρές και τα προγράμματα της prime time ζώνης έδωσαν σκληρή μάχη για την κορυφή της τηλεθέασης. Στο δυναμικό κοινό πρώτο αναδείχθηκε το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» του Alpha με 18,5%, ενώ το «MasterChef» ακολούθησε με 16%. Υψηλές επιδόσεις σημείωσαν επίσης ο «Άγιος έρωτας» με 13,7% και το «Να μ’ αγαπάς» με 13,3%.

Στο γενικό σύνολο, κυριάρχησε το «Να μ’ αγαπάς» με εντυπωσιακό 22,5%, ενώ ο «Άγιος έρωτας» βρέθηκε στη δεύτερη θέση με 18,4%. Το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» παρέμεινε ψηλά με 17,4%, ενώ το «Grand Hotel» του ANT1 κατέγραψε 14,6%.

Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Κανάλι Πρόγραμμα Ποσοστό (%)
1 ALPHA Μπαμπά σ’ αγαπώ 18,5
2 STAR MasterChef 16,0
3 ALPHA Άγιος έρωτας 13,7
4 ALPHA Να μ’αγαπάς 13,3
5 ANT1 Grand Hotel 9,4
6 MEGA Έχω παιδιά 8,8
7 MEGA Μια νύχτα μόνο 8,3
8 ANT1 Σούπερ ήρωες 7,9
9 ΣΚΑΪ Ξένη ταινία – Red 2 6,3
10 OPEN Ο πιο αδύναμος κρίκος 5,3
11 ANT1 Γιατί ρε πατέρα 4,1
12 ΣΚΑΪ Prime Time 4,0
13 OPEN Ξένη ταινία – Η μέρα της επιστροφής μου 2,8

 

Γενικό Κοινό (%)

Θέση Κανάλι Πρόγραμμα Ποσοστό (%)
1 ALPHA Να μ’αγαπάς 22,5
2 ALPHA Άγιος έρωτας 18,4
3 ALPHA Μπαμπά σ’ αγαπώ 17,4
4 ANT1 Grand Hotel 14,6
5 MEGA Μια νύχτα μόνο 14,3
6 STAR MasterChef 12,4
7 ANT1 Σούπερ ήρωες 8,1
8 MEGA Έχω παιδιά 7,8
9 ΣΚΑΪ Ξένη ταινία – Red 2 5,8
10 ANT1 Γιατί ρε πατέρα 4,6
11 ΣΚΑΪ Prime Time 4,4
12 OPEN Ο πιο αδύναμος κρίκος 4,0
13 OPEN Ξένη ταινία – Η μέρα της επιστροφής μου 2,9

