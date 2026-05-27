Τηλεθέαση (26/5): Οι νικητές της prime time ζώνης

Οι σειρές και τα προγράμματα της prime time ζώνης έδωσαν σκληρή μάχη για την κορυφή της τηλεθέασης. Στο δυναμικό κοινό πρώτο αναδείχθηκε το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» του Alpha με 18,5%, ενώ το «MasterChef» ακολούθησε με 16%. Υψηλές επιδόσεις σημείωσαν επίσης ο «Άγιος έρωτας» με 13,7% και το «Να μ’ αγαπάς» με 13,3%.
Στο γενικό σύνολο, κυριάρχησε το «Να μ’ αγαπάς» με εντυπωσιακό 22,5%, ενώ ο «Άγιος έρωτας» βρέθηκε στη δεύτερη θέση με 18,4%. Το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» παρέμεινε ψηλά με 17,4%, ενώ το «Grand Hotel» του ANT1 κατέγραψε 14,6%.
Δυναμικό Κοινό (%)
|Θέση
|Κανάλι
|Πρόγραμμα
|Ποσοστό (%)
|1
|ALPHA
|Μπαμπά σ’ αγαπώ
|18,5
|2
|STAR
|MasterChef
|16,0
|3
|ALPHA
|Άγιος έρωτας
|13,7
|4
|ALPHA
|Να μ’αγαπάς
|13,3
|5
|ANT1
|Grand Hotel
|9,4
|6
|MEGA
|Έχω παιδιά
|8,8
|7
|MEGA
|Μια νύχτα μόνο
|8,3
|8
|ANT1
|Σούπερ ήρωες
|7,9
|9
|ΣΚΑΪ
|Ξένη ταινία – Red 2
|6,3
|10
|OPEN
|Ο πιο αδύναμος κρίκος
|5,3
|11
|ANT1
|Γιατί ρε πατέρα
|4,1
|12
|ΣΚΑΪ
|Prime Time
|4,0
|13
|OPEN
|Ξένη ταινία – Η μέρα της επιστροφής μου
|2,8
Γενικό Κοινό (%)
|Θέση
|Κανάλι
|Πρόγραμμα
|Ποσοστό (%)
|1
|ALPHA
|Να μ’αγαπάς
|22,5
|2
|ALPHA
|Άγιος έρωτας
|18,4
|3
|ALPHA
|Μπαμπά σ’ αγαπώ
|17,4
|4
|ANT1
|Grand Hotel
|14,6
|5
|MEGA
|Μια νύχτα μόνο
|14,3
|6
|STAR
|MasterChef
|12,4
|7
|ANT1
|Σούπερ ήρωες
|8,1
|8
|MEGA
|Έχω παιδιά
|7,8
|9
|ΣΚΑΪ
|Ξένη ταινία – Red 2
|5,8
|10
|ANT1
|Γιατί ρε πατέρα
|4,6
|11
|ΣΚΑΪ
|Prime Time
|4,4
|12
|OPEN
|Ο πιο αδύναμος κρίκος
|4,0
|13
|OPEN
|Ξένη ταινία – Η μέρα της επιστροφής μου
|2,9