Ρωμαϊκά χρυσωρυχεία κρυμμένα στα Πυρηναία της Ισπανίας αποκαλύφθηκαν έπειτα από 1.700 χρόνια

Τα βουνά των Πυρηναίων έκρυβαν για αιώνες στα σπλάχνα τους ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά μυστικά της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Σήμερα, η σύγχρονη έρευνα έρχεται να ρίξει φως σε αυτό το χαμένο παρελθόν, αποκαλύπτοντας την ύπαρξη ενός άγνωστου, γιγαντιαίου δικτύου εξόρυξης χρυσού.

Για σχεδόν δύο χιλιάδες χρόνια, οι ποταμοί των Πυρηναίων κρατούσαν ένα μέρος του ρωμαϊκού παρελθόντος τους κρυμμένο σε κοινή θέα. Ο χρυσός μετακινούνταν μέσα σε αυτά τα ορεινά νερά σε μικροσκοπικούς κόκκους, μεταφερόμενος από αρχαία κοιτάσματα σε αναβαθμίδες, χαράδρες και κοίτες ποταμών.

Οι τοπικές κοινότητες το γνώριζαν.

Οι Ρωμαίοι συγγραφείς άφηναν υπονοούμενα για αυτό.

Μεσαιωνικές ισλαμικές πηγές εξυμνούσαν αργότερα την ποιότητα του χρυσού από τον ποταμό Σεγρέ (Segre).

Ωστόσο, ένα ερώτημα παρέμενε δύσκολο να αποδειχθεί: οργάνωσε πράγματι η Ρώμη εξόρυξη χρυσού μεγάλης κλίμακας σε αυτό το ορεινό τοπίο των Πυρηναίων;

Μια νέα μελέτη προσφέρει τώρα την πιο ξεκάθαρη απάντηση μέχρι στιγμής.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Α Κορούνια (University of A Coruña) και το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης επιβεβαίωσαν την ύπαρξη προσχωματικών ορυχείων χρυσού της ρωμαϊκής εποχής στη θέση Λες Γκιγιετέρες ντ’ Αλ (Les Guilleteres d’All), στην περιοχή Σερδάνια της Χερόνα, στα ανατολικά Πυρηναία.

Χρονολογώντας ιζήματα που ήταν θαμμένα στο εσωτερικό μιας δεξαμενής υδραυλικής εξόρυξης, η ομάδα απέδειξε ότι το μεταλλευτικό σύστημα ήταν ενεργό κατά τη ρωμαϊκή περίοδο και πιθανότατα εγκαταλείφθηκε γύρω στα τέλη του 2ου ή τις αρχές του 3ου αιώνα μ.Χ.

Ένα ρωμαϊκό μεταλλευτικό τοπίο κρυμμένο στα βουνά

Η θέση Λες Γκιγιετέρες ντ’ Αλ (Les Guilleteres d’All) βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο της κοιλάδας της Σερδάνια, μιας ορεινής λεκάνης σε μεγάλο υψόμετρο στην Καταλονία, η οποία περιβάλλεται από κορυφές που αγγίζουν τα 2.900 μέτρα.

Σήμερα, το τοπίο χαρακτηρίζεται από διαβρωμένες χαράδρες, εκτεθειμένο πηλό και μάργα (ασβεστολιθικό πηλό), καθώς και παράξενες τομές στο έδαφος που δεν ακολουθούν τη φυσική κλίση της πλαγιάς.

Για τους αρχαιολόγους, αυτά τα σημάδια δεν ήταν τυχαίες πληγές του εδάφους.

Έμοιαζαν με δομές υδραυλικής επιφανειακής εξόρυξης, γνωστές από άλλα ρωμαϊκά χρυσωρυχεία.

Ορισμένες ήταν στενές δομές που έμοιαζαν με τάφρους και ονομάζονταν chantier-ravins.

Άλλες σχημάτιζαν ευρύτερα μέτωπα εξόρυξης, συμπεριλαμβανομένου ενός μεγάλου chantier-cirque με άνοιγμα περίπου 300 μέτρων.

Αυτές οι δομές χρησιμοποιούσαν την ελεγχόμενη ροή του νερού για να διαβρώσουν τα προσχωματικά κοιτάσματα που περιείχαν χρυσό, απελευθερώνοντας τα μικροσκοπικά σωματίδια χρυσού που ήταν παγιδευμένα στα αρχαία ιζήματα.

Η κλίμακα είναι μικρότερη από διάσημες ρωμαϊκές μεταλλευτικές ζώνες, όπως το Λας Μέδουλας (Las Médulas) στη βορειοδυτική Ισπανία, όπου η υδραυλική εξόρυξη αναδιαμόρφωσε ολόκληρες πλαγιές λόφων.

Ωστόσο, το Λες Γκιγιετέρες εξακολουθεί να αποτελεί ένα τεχνητά διαμορφωμένο τοπίο. Οι ερευνητές υπολογίζουν ότι περίπου 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα χώματος απομακρύνθηκαν εκεί.

Η δεξαμενή που διαφύλαξε την απάντηση

Το κύριο πρόβλημα ήταν η χρονολόγηση. Τα σχήματα των χαραδρών παρέπεμπαν έντονα σε ρωμαϊκή υδραυλική εξόρυξη, αλλά η μορφολογία από μόνη της δεν ήταν αρκετή.

Η τοποθεσία είχε αποδώσει μόνο περιορισμένο αρχαιολογικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων θραυσμάτων κεραμικής που βρέθηκαν μέσα σε μια θαμμένη δεξαμενή νερού.

Αυτή η δεξαμενή έγινε το κλειδί της αναζήτησης.

Ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 2010 και 2012, ακολουθούμενες από μεταγενέστερες εργασίες το 2019 και το 2022, αποκάλυψαν μέρος ενός συστήματος ελέγχου του νερού, κατασκευασμένου μέσα στη μεταλλευτική ζώνη.

Η ανασκαμμένη τάφρος είχε πλάτος περίπου 4.5 μέτρα και βάθος 1.5 μέτρο.

Ένα φράγμα κατασκευασμένο από μεγάλους λίθινους όγκους, ορισμένοι από τους οποίους είχαν διάμετρο 50 έως 60 εκατοστά, βοηθούσε στη συγκράτηση και τη ρύθμιση του νερού. Μικρότερες πέτρες κάλυπταν τα τοιχώματα.

Το δάπεδο της δεξαμενής ακολουθούσε τη φυσική κλίση της πλαγιάς του λόφου.

Όταν το σύστημα ήταν ενεργό, το νερό συγκεντρωνόταν, κατευθυνόταν και απελευθερωνόταν για να ξεπλύνει τα προσχωματικά ιζήματα που περιείχαν χρυσό. Μετά την εγκατάλειψή του, λεπτόκοκκα υλικά κατακάθισαν στα στάσιμα νερά στον πυθμένα της δομής.

Αυτά τα θαμμένα ιζήματα μετατράπηκαν στο «αρχείο» που χρειάζονταν οι ερευνητές.

Χρονολογώντας το τελευταίο φως που είδε ο αρχαίος χαλαζίας

Για τη χρονολόγηση των υλικών που γέμισαν τη δεξαμενή, η ομάδα χρησιμοποίησε την οπτικά υποβοηθούμενη φωταύγεια (OSL).

Η μέθοδος αυτή μετρά πότε οι κόκκοι ορυκτών, κυρίως ο χαλαζίας, εκτέθηκαν για τελευταία φορά στο ηλιακό φως πριν θαφτούν. Μόλις θαφτούν, οι κόκκοι χαλαζία αρχίζουν να συσσωρεύουν ενέργεια από τη φυσική ραδιενέργεια του περιβάλλοντος ιζήματος.

Στο εργαστήριο, αυτό το αποθηκευμένο σήμα μπορεί να μετρηθεί για να εκτιμηθεί πότε συνέβη η εναπόθεση.

Αυτό ήταν καθοριστικό, καθώς η δεξαμενή στερούνταν οργανικών καταλοίπων κατάλληλων για χρονολόγηση με ραδιενεργό άνθρακα (άνθρακα-14). Η μέθοδος OSL επέτρεψε στους ερευνητές να χρονολογήσουν το ίδιο το ίζημα.

Δύο δείγματα λήφθηκαν από λεπτόκοκκα στρώματα κοντά στον πυθμένα της δεξαμενής, σε βάθος 1,6 και 1,8 μέτρων. Τα αποτελέσματα έδωσαν ευρέα αλλά ουσιαστικά χρονολογικά εύρη.

Το ένα δείγμα έδειξε μια περίοδο μεταξύ των τελών του 1ου αιώνα και των αρχών του 5ου αιώνα μ.Χ.

Το άλλο, ανάλογα με το μοντέλο μέτρησης, συνέπιπτε με ρωμαϊκά και μεταγενέστερα ρωμαϊκά χρονολογικά πλαίσια.

Όταν αυτά τα στοιχεία αντιπαραβλήθηκαν με τα αρχαιολογικά και ιστορικά δεδομένα, οι ερευνητές υποστήριξαν ότι η εγκατάλειψη του μεταλλευτικού συστήματος πιθανότατα συνέβη το αργότερο στα τέλη του 2ου ή στις αρχές του 3ου αιώνα μ.Χ.

Αυτό δεν χρονολογεί απαραίτητα την έναρξη της εξόρυξης.

Αντίθετα, χρονολογεί τη στιγμή που το υδραυλικό σύστημα σταμάτησε να συντηρείται και τα ιζήματα άρχισαν να συσσωρεύονται στη δεξαμενή.

Με άλλα λόγια, τα αποτελέσματα της μεθόδου OSL φωτίζουν το τέλος της ρωμαϊκής μεταλλευτικής δραστηριότητας στο Λες Γκιγιετέρες.

Χρυσός, Ρώμη και Ιουλία Λίμπικα (Iulia Libica)

Η ανακάλυψη αποκτά μεγαλύτερη σημασία λόγω της τοποθεσίας της.

Τα ορυχεία βρίσκονται κοντά στην Ιουλία Λίμπικα (Iulia Libica), τη σημερινή Λίβια (Llívia), τη μόνη τεκμηριωμένη ρωμαϊκή πόλη στα Πυρηναία. Ιδρυμένη σε μια στρατηγική ορεινή περιοχή, η Ιουλία Λίμπικα πιθανότατα αποτελούσε διοικητικό και οικονομικό κέντρο για τον έλεγχο των τοπικών πόρων.

Αρχαίες πηγές είχαν ήδη υποδηλώσει ότι η περιοχή συνδεόταν με τον χρυσό.

Ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος αναφέρθηκε στον χρυσό των Πυρηναίων, ενώ ο Μαρτιάλης έκανε μια λογοτεχνική αναφορά την οποία οι μελετητές έχουν συνδέσει με περιοχές παραγωγής χρυσού γύρω από την Ιουλία Λίμπικα.

Η αρχαιολογία έχει προσθέσει επιπλέον στοιχεία. Στη θέση Ελ Καστεγιότ ντε Μπολβίρ (El Castellot de Bolvir), οι ερευνητές είχαν εντοπίσει στο παρελθόν ένα μεταλλουργικό εργαστήριο που σχετιζόταν με την παραγωγή χρυσού, αργύρου, μολύβδου και κιννάβαρης.

Στο Πλα ντε Πρατς (Pla de Prats), κοντά στα ορυχεία, μια ρωμαϊκή νεκρόπολη απέδωσε ένα χρυσό βραχιόλι βάρους 23 γραμμαρίων, ένα ασυνήθιστο αντικείμενο πολυτελείας για ορεινό περιβάλλον.

Οι νέες χρονολογήσεις μέσω φωταύγειας προσφέρουν πλέον ένα πιο σταθερό χρονολογικό πλαίσιο σε αυτά τα διάσπαρτα στοιχεία.

Οι Ρωμαίοι μηχανικοί δεν ήταν απλώς ενήμεροι για την ύπαρξη του χρυσού στα Πυρηναία.

Φαίνεται ότι κατασκεύασαν και διαχειρίστηκαν ένα ολόκληρο υδραυλικό σύστημα για την εξόρυξή του.

Ένα ορυχείο που άκμασε και παρήκμασε μαζί με μια πόλη

Η μελέτη εγείρει επίσης ένα ευρύτερο ιστορικό ερώτημα. Επηρέασε η παρακμή της Ιουλίας Λίμπικα τα ορυχεία;

Αρχαιολογικά στοιχεία υποδηλώνουν ότι τμήματα της ρωμαϊκής πόλης, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς (forum) και των οικιστικών τομέων της, εγκαταλείφθηκαν από τα τέλη του 2ου ή τις αρχές του 3ου αιώνα μ.Χ. Αυτό το χρονικό πλαίσιο ταιριάζει με την πιθανή εγκατάλειψη των υδραυλικών δομών στο Λες Γκιγιετέρες.

Οι ερευνητές αποφεύγουν να ισχυριστούν μια άμεση σχέση αιτίου-αιτιατού, αλλά η σύμπτωση είναι εντυπωσιακή.

Η ρωμαϊκή υδραυλική εξόρυξη απαιτούσε οργάνωση, εργατικό δυναμικό, τεχνικές γνώσεις και έλεγχο των υποδομών νερού.

Εάν το κοντινό αστικό κέντρο παρήκμαζε, η συντήρηση ενός τέτοιου συστήματος ενδέχεται να γινόταν αδύνατη ή να μην ήταν πλέον κερδοφόρα.

Επομένως, το Λες Γκιγιετέρες ίσως διασώζει όχι μόνο στοιχεία της ρωμαϊκής εξόρυξης, αλλά και τη σταδιακή εξασθένηση μιας ορεινής οικονομίας που ήταν συνδεδεμένη με την αυτοκρατορική ισχύ.

Ένα νέο κεφάλαιο στην αρχαιολογία των Πυρηναίων

Η επιβεβαίωση της ρωμαϊκής εξόρυξης χρυσού στα Ανατολικά Πυρηναία προσθέτει μια σημαντική νέα περιοχή στον χάρτη της εκμετάλλευσης των πόρων από τους Ρωμαίους στην Ισπανία (Hispania).

Δείχνει επίσης πώς οι επιστημονικές μέθοδοι χρονολόγησης μπορούν να αποσαφηνίσουν τοπία όπου τα αρχαιολογικά ευρήματα είναι σπάνια, αλλά η ανθρώπινη μηχανική είναι αποτυπωμένη στο έδαφος.

Στη θέση Λες Γκιγιετέρες ντ’ Αλ (Les Guilleteres d’All), τα αποδεικτικά στοιχεία δεν είναι ένας θησαυρός νομισμάτων ή ένα αστραφτερό κειμήλιο. Είναι κάτι πιο σιωπηλό:

Μια θαμμένη δεξαμενή, λεπτόκοκκα ιζήματα, κόκκοι χαλαζία και η μνήμη του νερού που κάποτε χρησιμοποιούνταν για να αποσπάσει τον χρυσό από το χώμα του βουνού.

Για τους Ρωμαίους μηχανικούς, τα Πυρηναία δεν αποτελούσαν ένα απομακρυσμένο σύνορο.

Ήταν ένα τοπίο γεμάτο πόρους, διαδρομές, πόλεις και πλούτο.

Σχεδόν 1.700 χρόνια αφότου το νερό σταμάτησε να ρέει στα κανάλια εξόρυξης, το φως που παγιδεύτηκε στο εσωτερικό των αρχαίων ιζημάτων έδωσε τελικά την ημερομηνία τους στα ορυχεία.