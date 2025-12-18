Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ρωμαϊκά τεχνουργήματα από μια πόλη που δεν υπήρξε ποτέ – Τα τρία εντυπωσιακά κτίρια και ο αμφορέας με τις… σαρδέλες

Η βόρεια Ελβετία αποδεικνύεται ότι ήταν πολύ κοντά στο να γίνει ένα σημαντικό ρωμαϊκό αστικό κέντρο στα τέλη του 1ου αιώνα μ.Χ. Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν αντικείμενα που δείχνουν ότι μια τοποθεσία κοντά στον ποταμό Λίμματ στο Γκέμπενστορφ δεν ήταν μόνο ένα κέντρο ρωμαϊκού εμπορίου, αλλά ήταν έτοιμη να αναδειχθεί σε σημαντικό πολιτικό και διοικητικό αστικό κέντρο.

Το σχέδιο αυτό ωστόσο, δεν καρποφόρησε ποτέ. Σύμφωνα με μεταφρασμένη δήλωση από το Καντόνι του Άαργκαου (Kanton Aargau), αρχαιολόγοι στην Ελβετία ολοκλήρωσαν μια ανασκαφή διάρκειας 14 μηνών και ανακάλυψαν περισσότερα από 1.600 αντικείμενα—συμπεριλαμβανομένων 137 νομισμάτων, ειδικών σταθμών (βαρών), μιας γραφίδας και ενός αναδιπλούμενου χάρακα—τα οποία χρησιμοποιούνταν όλα για την τήρηση αρχείων και το εμπόριο κατά τα τέλη του πρώτου αιώνα μ.Χ.

Λαμβάνοντας υπόψη την παρουσία μιας ρωμαϊκής λεγεώνας σε κοντινή απόσταση, στη Βιντονίσσα (Vindonissa), η τοποθεσία κατά μήκος του ποταμού πιθανότατα σχεδιαζόταν ως ένα σημαντικό αστικό κέντρο.

Οι ανασκαφές αποκάλυψαν τρία μεγάλα κτίρια στην όχθη του ποταμού, όλα με αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά ρωμαϊκού ρυθμού. Ένα οικοδόμημα διέθετε μια δίκλιτη στοά με κιονοστοιχίες, ένα άλλο είχε μια αίθουσα που εκτεινόταν κάτω από την επιφάνεια του εδάφους – όπως συνηθιζόταν στις ρωμαϊκές αγορές, γνωστές ως fora, ενώ το ανατολικότερο κτίριο περιλάμβανε αυλές, διαδρόμους, εισόδους και δωμάτια, παρουσιάζοντας έντονη αντίθεση με τα άλλα δύο γειτονικά κτίρια.

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι όλα κατασκευάστηκαν από την 11η Λεγεώνα.

Οι αρχαιολόγοι του Τμήματος Αρχαιολογίας του Καντονιού δήλωσαν ότι η διαμόρφωση των οικοδομημάτων δείχνει πως επρόκειτο για ένα πολυλειτουργικό κέντρο, προορισμένο να στεγάσει πλήθος διοικητικών λειτουργιών που θα εξυπηρετούσαν έναν σχεδιαζόμενο αστικό οικισμό.

Ωστόσο, ο οικισμός αυτός δεν ιδρύθηκε ποτέ.

Ρωμαϊκή κεραμική και ίχνη της διατροφής των Ρωμαίων

Μαζί με τις ανακαλύψεις που υπογραμμίζουν τον επιχειρηματικό χαρακτήρα της τοποθεσίας, η ομάδα έφερε στο φως και πλήθος αντικειμένων από την καθημερινή ζωή της πρώιμης φάσης του οικισμού, μεταξύ των οποίων ένας άθικτος αμφορέας ήταν ένα από τα πιο μοναδικά ευρήματα.

Οι ανασκαφές αποκάλυψαν χιλιάδες θραύσματα κεραμικής, αλλά μόνο ένα πλήρες αγγείο, το οποίο στάλθηκε για συντήρηση στο Πανεπιστήμιο της Βασιλείας. Μέσα στο γκριζόλευκο ίζημα που γέμιζε τον αμφορέα, το Ινστιτούτο Ολοκληρωμένης Προϊστορικής και Φυσικής Αρχαιολογίας του πανεπιστημίου εντόπισε μικρά οστά ψαριών και λέπια από σαρδέλα του Ατλαντικού, τα οποία αποτελούσαν μέρος μιας υγρής σάλτσας ψαριού (garum), ένα δημοφιλές καρύκευμα κατά τη ρωμαϊκή εποχή.

Αυτό το εύρημα αποτελεί την πρώτη ανακάλυψη σαρδελών στην Ελβετία της ρωμαϊκής εποχής.

Οι αρχαιολόγοι δήλωσαν ότι οι Ρωμαίοι ήταν από τις πρώτες κοινωνίες που χρησιμοποίησαν εκτεταμένα τους αλιευτικούς πόρους και δημιούργησαν μεγάλες αλιευτικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις συντήρησης για την παραγωγή σάλτσας ψαριού. Σε αυτές τις τοποθεσίες, μικρά ψάρια υφίσταντο ζύμωση και η σάλτσα συσκευαζόταν σε αμφορείς για να διακινηθεί μέσω του εμπορίου σε ολόκληρη την αυτοκρατορία.

Για να μάθει περισσότερα σχετικά με την προέλευση αυτής της σάλτσας, η ομάδα στράφηκε στην εξέταση του πηλού του αμφορέα. Πλέον πιστεύουν ότι πιθανότατα κατασκευάστηκε στις ακτές της ρωμαϊκής επαρχίας της Βαιτικής (Baetica), στη σημερινή Ανδαλουσία (της Ισπανίας), αν και η σημερινή Λυών της Γαλλίας παραμένει επίσης ένα πιθανό σημείο προέλευσης.

Η ομάδα εκτιμά ότι ο αμφορέας και η σάλτσα του πιθανότατα παρήχθησαν και διακινήθηκαν μεταξύ 25 και 50 μ.Χ., κατά την περίοδο αιχμής του εμπορίου σάλτσας ψαριού στη δυτική Μεσόγειο.

Κάθε σωστό ρωμαϊκό αστικό κέντρο και διοικητική έδρα θα χρειαζόταν μια κατάλληλη αποθήκη για σάλτσα ψαριού.

Η τοποθεσία στον ποταμό Limmat βρισκόταν σε καλό δρόμο για να το πετύχει αυτό.