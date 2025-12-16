Ανακαλύφθηκε βυθισμένη πέτρινη κατασκευή ανοιχτά της Κριμαίας – Αποτελεί μέρος αρχαίας ελληνικής αποικίας

Μαρίνα Σίσκου

Επιστήμη & τεχνολογία

Φωτογραφία: Εθνικό Αποθεματικό «Χερσόνησος της Ταυρικής»

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μια υποθαλάσσια πέτρινη κατασκευή, που πιστεύεται ότι αποτελεί μέρος της αρχαίας πόλης της Χερσονήσου στην σημερινή Σεβαστούπολη, στην Κριμαία. Η Χερσόνησος ήταν μια αρχαία ελληνική αποικία που ιδρύθηκε από αποίκους από την Ηράκλεια του Πόντου πριν από περίπου 2.500 χρόνια.

Εκπληκτική ανακάλυψη σε αρχαία ελληνική πόλη: Βρέθηκε γυναικείο κεφάλι αγάλματος και οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι μπορεί να συνδέεται με τη θεά Εστία

Κατά τον Πρώιμο Μεσαίωνα, η πόλη πέρασε στη βυζαντινή κυριαρχία, αν και διατήρησε έναν βαθμό αυτοδιοίκησης.  Η απομακρυσμένη τοποθεσία της την καθιστούσε τόσο στρατηγικό παρατηρητήριο των εμπορικών δρόμων της Μαύρης Θάλασσας όσο και τόπο εξορίας για εξέχουσες προσωπικότητες, συμπεριλαμβανομένων του Πάπα Κλήμη Α’, του Πάπα Μαρτίνου Α’ και του έκπτωτου αυτοκράτορα Ιουστινιανού Β’.

Η Χερσόνησος άρχισε να παρακμάζει μετά τη λεηλασία της από μογγολικές δυνάμεις το 1299. Οι βυζαντινές ιστορικές πηγές αναφέρουν την πόλη για τελευταία φορά το 1396, ενώ τα αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν ότι εγκαταλείφθηκε λίγο αργότερα.

Ανακαλύφθηκε περίτεχνη μαρμάρινη μπανιέρα που επαναχρησιμοποιήθηκε ως κρήνη

Το 2013, τα ερείπια, συμπεριλαμβανομένων ναών, σπιτιών και ενός θεάτρου, καταχωρήθηκαν ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Τι αποκάλυψε η υποβρύχια έρευνα

Μια πρόσφατη υποβρύχια έρευνα με χρήση μη επεμβατικών τεχνικών, όπως η Τομογραφία Ηλεκτρικής Αντίστασης Βυθού (Bottom Electrical Resistivity Tomography – ERT), χρησιμοποιήθηκε για τη χαρτογράφηση της ακτογραμμής με σκοπό τον εντοπισμό θαμμένων αρχαιολογικών δομών.

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν σπάνια αίθουσα υποδοχής με άθικτα ψηφιδωτά

Η έρευνα, με επικεφαλής τον Vladimir Glazunov, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Μεταλλευμάτων της Αγίας Πετρούπολης, εντόπισε ένα επίμηκες πέτρινο ανάχωμα, εν μέρει εκτεθειμένο στην ξηρά, το οποίο οι ερευνητές πιστεύουν ότι αποτελούσε μέρος του αμυντικού συστήματος της πόλης ή μιας υδραυλικής κατασκευής που σχετιζόταν με τη διαχείριση της ακτογραμμής.

Το τείχος των 23 μέτρων

Το τείχος έχει διαστάσεις περίπου 23 μέτρα μήκος επί 10 μέτρα πλάτος και διαθέτει κατακόρυφη υψομετρική διαφορά που υπερβαίνει τα δύο μέτρα. Οι ερευνητές των λίθων του τείχους βρήκαν πολυάριθμα αντικείμενα που χρονολογούνται κυρίως στη μεσαιωνική περίοδο, συμπεριλαμβανομένων θραυσμάτων κεραμικής, ενός κομματιού μαρμάρινου αρχιτεκτονικού διάκοσμου και ενός αγγείου πόσης από ασβεστόλιθο.

Η έρευνα σχεδιάζεται να συνεχιστεί στην επόμενη ανασκαφική περίοδο.

 

 

