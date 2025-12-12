Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν σπάνια αίθουσα υποδοχής με άθικτα ψηφιδωτά

Οι αρχαιολόγοι που ανασκάπτουν την αρχαία πόλη της Αδριανούπολης στο Karabuk της βόρειας Τουρκίας, έφεραν στο φως μια αίθουσα υποδοχής του 4ου αιώνα μ.Χ. διακοσμημένη με σπάνια σχέδια ψηφιδωτών, σηματοδοτώντας μια ανακάλυψη που οι ερευνητές περιγράφουν ως υψίστης σημασίας τόσο για την αρχαιολογία του Εύξεινου Πόντου, όσο και της Ανατολίας.

Η ανασκαφική ομάδα, με επικεφαλής τον καθηγητή Ersin Celikbas του Πανεπιστημίου Καραμπούκ, στο πλαίσιο του έργου του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού «Κληρονομιά για το Μέλλον», επικεντρώθηκε αυτή τη σεζόν στην εσωτερική ακρόπολη του χώρου.

Θάλαμος συνδεδεμένος με παλάτι αναδύεται μέσα στην ακρόπολη

Οι εργασίες τους αποκάλυψαν έναν μεγάλο θάλαμο του οποίου το καλά διατηρημένο ψηφιδωτό δάπεδο υπέδειξε στους ερευνητές ότι το δωμάτιο κάποτε χρησίμευε ως αίθουσα υποδοχής μέσα σε ένα ευρύτερο συγκρότημα ανακτόρων.

Ο Celikbas δήλωσε ότι η ταύτιση της δομής ως αίθουσας υποδοχής βοήθησε στη διευκρίνιση της αρχιτεκτονικής διάταξης της Αδριανούπολης, ενός οικισμού που κατοικήθηκε κατά την Ύστερη Ρωμαϊκή και Πρώιμη Βυζαντινή περίοδο.

Σημείωσε ότι η ανακάλυψη ξεχωρίζει για την περιοχή, προσθέτοντας ότι ρίχνει νέο φως στην αρχιτεκτονική των ελίτ στην ενδοχώρα της Μαύρης Θάλασσας.

Σπάνια καλλιτεχνία, πρωτόγνωρα μοτίβα για την περιοχή

Τα νεοαποκαλυφθέντα ψηφιδωτά απεικονίζουν παγώνια να πίνουν από ένα σιντριβάνι, καθώς και γεωμετρικά μοτίβα, μοτίβα κορδέλας και ένα οκτάκτινο αστέρι.

Σύμφωνα με τον Celikbas , τα σχέδια περιλαμβάνουν «μοτίβα που δεν έχουν καταγραφεί προηγουμένως στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία» και περίπου το 80% της επιφάνειας του ψηφιδωτού έχει διασωθεί.

Πρόσθεσε ότι εντοπίστηκαν επίσης ορισμένες ανθρώπινες μορφές, αν και παραμένουν σοβαρά κατεστραμμένες, και οι ειδικοί δεν μπορούν ακόμη να προσδιορίσουν εάν η εικονογραφία αντικατοπτρίζει μυθολογικά ή θρησκευτικά θέματα.

Ο Celikbas τόνισε ότι ορισμένα μοτίβα εμφανίζονται στην Ανατολία για πρώτη φορά, εξηγώντας ότι η παρουσία τους ενισχύει τη σημασία του χώρου για την περιφερειακή αρχαιολογική έρευνα.

Αυξανόμενο ενδιαφέρον με την εξέλιξη των ερευνών

Οι ανασκαφές στην Αδριανούπολη θα συνεχιστούν τον επόμενο χρόνο, καθώς η ομάδα στοχεύει να αποκαλύψει επιπλέον τμήματα του συγκροτήματος του παλατιού.

Ο δήμαρχος του Εσκιπαζάρ, Serkan Civa, δήλωσε ότι το δημόσιο ενδιαφέρον για τον χώρο αυξάνεται, επισημαίνοντας ότι η Αδριανούπολη έλαβε πρόσφατα επίσημο καθεστώς «ερειπίων», μια διάκριση που χορηγείται σε σημαντικές αρχαιολογικές τοποθεσίες στην Τουρκία.

Πρόσθεσε ότι σύντομα θα εισαχθούν νέες εγκαταστάσεις επισκεπτών για να καλύψουν τον αυξανόμενο αριθμό τουριστών.